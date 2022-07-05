Свыше 800 тюменцев подали заявки на онлайн-обучение новым IT-профессиям

На сегодняшний день более 800 жителей области подали заявки на переобучение и освоение новой профессии.
Принять участие в проекте «Цифровые профессии» могут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального. Обучение проходит в онлайн-формате и доступно тюменцам и жителям всех муниципальных образований области.
Учиться могут граждане с 16 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, в том числе студенты.
Сейчас доступно более 100 курсов по программированию, дизайну, аналитике, искусственному интеллекту, мобильной разработке, информационной безопасности и др. Выбрать свое направление и подать заявку на курс можно на сайте: clck.ru.
К слову, информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».