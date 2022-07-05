Свыше 800 тюменцев подали заявки на онлайн-обучение новым IT-профессиям

Цифровые профессии — это программа курсов от государства для людей с разным уровнем знаний в IT-сфере. Жители Тюменской области могут повысить свою квалификацию или обучиться новой специальности с нуля, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

На сегодняшний день более 800 жителей области подали заявки на переобучение и освоение новой профессии. Принять участие в проекте «Цифровые профессии» могут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального. Обучение проходит в онлайн-формате и доступно тюменцам и жителям всех муниципальных образований области. В зависимости от льгот, можно получить скидку на обучение: Граждане с установленной группой инвалидности — 100%;

Безработные граждане, в т. ч. состоящие на учете в Центре занятости — от 75% до 100%;

Женщины и мужчины с детьми до 3 лет — от 50% до 75%;

Студенты — 50%;

Сотрудники бюджетных организаций — 50%;

Жители области, получающие зарплату ниже средней по региону — 50%. Учиться могут граждане с 16 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, в том числе студенты. Сейчас доступно более 100 курсов по программированию, дизайну, аналитике, искусственному интеллекту, мобильной разработке, информационной безопасности и др. Выбрать свое направление и подать заявку на курс можно на сайте: clck.ru. К слову, информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».