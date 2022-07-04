В Тюменской области продолжается работа по повышению уровня кибербезопасности

На заседании был рассмотрен вопрос о реализации указа президента России о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. В настоящее в Тюменской области ведётся работа по выполнению задач по повышению устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов, закреплённых в указе.