В Тюменской области продолжается работа по повышению уровня кибербезопасности

Вместе с постоянными членами рабочей группы участие в заседании приняли представители Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Уральскому федеральному округу.
Одним из основных вопросов на повестке стала реализация дополнительных мер по повышению защищенности и предупреждению целевых компьютерных атак на информационную инфраструктуру органов исполнительной власти Тюменской области. Кроме того, продолжается работа по повышению уровня защищенности критической информационной инфраструктуры региона.
На заседании был рассмотрен вопрос о реализации указа президента России о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. В настоящее в Тюменской области ведётся работа по выполнению задач по повышению устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов, закреплённых в указе.
Также на заседании обсудили вопросы повышения квалификации специалистов исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Тюменской области, ответственных за выполнение работ по защите информации. Участниками отмечено, что в период роста кибератак и появления новых задач по обеспечению информационной безопасности вопрос развития компетенций специалистов требует повышенного внимания со стороны органов власти.
Отметим, рабочая группа является постоянно действующим органом комиссии по цифровому развитию Тюменской области, в ее состав входят представители исполнительных органов власти, подведомственных им учреждений, представители муниципалитетов Тюменской области, а также банковской сферы и IT-компаний.
Все указанные мероприятия проводятся в рамках реализации регионального проекта «Информационная безопасность», куратором которого является департамент информатизации Тюменской области.