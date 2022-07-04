Муниципалитеты Тюменской области поощрят за создание качественной среды

Напомним, кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза — одна из приоритетных задач правительства Тюменской области. Региональный проект разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», входящим в состав национального проекта «Жилье и городская среда».