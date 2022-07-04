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Муниципалитеты Тюменской области поощрят за создание качественной среды

4 июля 12:07
Фото: сайт правительства Тюменской области
Муниципальные образования Тюменской области поощрят за работу по созданию качественной среды. Соответствующее решение принял губернатор Александр Моор, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Города и районы получат дополнительные средства из областного бюджета.

По итогам 2021 года регион занял второе место в рейтинге оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан среди субъектов РФ. Исследование провело федеральное Агентство стратегических инициатив. Рейтинг разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, в котором человек живет. Для расчета интегрального значения эксперты использовали 161 показатель, отвечающий запросам каждого человека.

«Второе место — это результат упорной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. В связи с чем мы предоставим муниципальным образованиям субвенции из областного бюджета», пояснил Александр Моор.

Напомним, кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза — одна из приоритетных задач правительства Тюменской области. Региональный проект разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», входящим в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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