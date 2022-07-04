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Моор: крупный инвестор может арендовать землю в Тюменской области за 1 рубль

4 июля 10:57
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюменской области инвесторы, реализующие масштабные проекты, могут арендовать земельный участок за 1 рубль. Соответствующие изменения в положение об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«По договорам аренды земельных участков, заключенных в 2022 году, для реализации масштабных инвестиционных проектов арендная плата устанавливается в размере, равном 1 рублю за 1 земельный участок на срок 1 год»,отметил глава региона.

Стоит отметить, что политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Рост промышленного производства в первую очередь обеспечен развитием обрабатывающих предприятий — 122,4%. По итогам прошлого года по этому показателю Тюменская область вошла в десятку самых успешных регионов России. Кроме того, в 2021 году область увеличила производство бумаги и бумажных изделий, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также показатели по ремонту и монтажу машин и оборудования.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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