Автоинспекция Тюменской области отмечает день рождения

Главной задачей службы остается обеспечение беспрепятственного движения транспорта и сохранение жизни всех участников дорожного движения. В этом году аварийная обстановка на дорогах области остается стабильной. С начала года произошло 1047 ДТП, в которых погибли 54 человека, 1425 ранены. По всем трем показателям удалось добиться небольшого, но тем не менее снижения.