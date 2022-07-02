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Автоинспекция Тюменской области отмечает день рождения

2 июля 11:07
Фото: сайт правительства Тюменской области
3 июля служба Госавтоинспекции МВД России отмечает 86 лет со дня образования. В настоящее время в ГИБДД Тюменской области работают 1300 сотрудников. Они обеспечивают безопасность на дорогах, оказывают услуги и занимаются надзорной деятельностью в области дорожной безопасности, напомнили в правительстве области.

Самым большим подразделением ГИБДД в Тюменской области является полк ДПС.

Главной задачей службы остается обеспечение беспрепятственного движения транспорта и сохранение жизни всех участников дорожного движения. В этом году аварийная обстановка на дорогах области остается стабильной. С начала года произошло 1047 ДТП, в которых погибли 54 человека, 1425 ранены. По всем трем показателям удалось добиться небольшого, но тем не менее снижения.

В связи с Днем образования Госавтоинспекции более двухсот сотрудников ГИБДД будут награждены ведомственными медалями, почетными грамотами, благодарностями, знаками отличия.

Напомним, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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