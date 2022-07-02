Автоинспекция Тюменской области отмечает день рождения

Самым большим подразделением ГИБДД в Тюменской области является полк ДПС.
Главной задачей службы остается обеспечение беспрепятственного движения транспорта и сохранение жизни всех участников дорожного движения. В этом году аварийная обстановка на дорогах области остается стабильной. С начала года произошло 1047 ДТП, в которых погибли 54 человека, 1425 ранены. По всем трем показателям удалось добиться небольшого, но тем не менее снижения.
В связи с Днем образования Госавтоинспекции более двухсот сотрудников ГИБДД будут награждены ведомственными медалями, почетными грамотами, благодарностями, знаками отличия.
Напомним, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.