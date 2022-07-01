В Тюмени определят лучших специалистов в сфере занятости населения

Стоит напомнить, что Тюменская область — один из 16 пилотных регионов, где уже третий год продолжается модернизация службы, а центр занятости населения Ишима и Ишимского района в 2019 году стал первым в регионе кадровым центром. Через год был модернизирован и открыт такой же центр в Тобольске. В скором времени преобразован будет еще один участок областного центра занятости.