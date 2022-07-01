В Тюмени определят лучших специалистов в сфере занятости населения

Специалисты в сфере занятости покажут свое мастерство в трех номинациях:
В конкурную комиссию вошли представители исполнительных органов государственной власти региона, Тюменской облддумы, а также работодателей.
Координатором регионального этапа конкурса является департамент труда и занятости населения Тюменской области. Заявки на конкурс принимаются в электронном виде до 15 июля.
Региональный этап конкурса проводится в два тура:
Итоги будут подведены в середине августа. Победители регионального этапа будут номинированы на федеральный этап конкурса.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.
Стоит напомнить, что Тюменская область — один из 16 пилотных регионов, где уже третий год продолжается модернизация службы, а центр занятости населения Ишима и Ишимского района в 2019 году стал первым в регионе кадровым центром. Через год был модернизирован и открыт такой же центр в Тобольске. В скором времени преобразован будет еще один участок областного центра занятости.