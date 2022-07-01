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В Тюмени определят лучших специалистов в сфере занятости населения

1 июля 11:27
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
В Тюменской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения. Мероприятие станет площадкой для демонстрации новых методик и эффективных практик оказания услуг соискателям и работодателям, сообщает департамент труда и занятости населения.

Специалисты в сфере занятости покажут свое мастерство в трех номинациях:

  • «Лучший специалист»;
  • «Лучший центр занятости населения Тюменской области» (1-го, 2-го и 3-го уровня);
  • «Лучший проект».

В конкурную комиссию вошли представители исполнительных органов государственной власти региона, Тюменской облддумы, а также работодателей.

Координатором регионального этапа конкурса является департамент труда и занятости населения Тюменской области. Заявки на конкурс принимаются в электронном виде до 15 июля.

Региональный этап конкурса проводится в два тура:

  • первый — заочное рассмотрение представленных на конкурс документов;
  • второй — очная презентация ЦЗН/проекта, самопрезентация.

Итоги будут подведены в середине августа. Победители регионального этапа будут номинированы на федеральный этап конкурса.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Стоит напомнить, что Тюменская область — один из 16 пилотных регионов, где уже третий год продолжается модернизация службы, а центр занятости населения Ишима и Ишимского района в 2019 году стал первым в регионе кадровым центром. Через год был модернизирован и открыт такой же центр в Тобольске. В скором времени преобразован будет еще один участок областного центра занятости.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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