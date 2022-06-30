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В Тюменской области повышают качество соцуслуг беременным и семьям с новорожденными

30 июня 12:03
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
Какие услуги и сервисы необходимы беременным тюменкам, а также семьям с новорожденными детьми — обсудили участники дискуссии, которая прошла в центре «Семья». Данная тема стала одной из основной в повестке мероприятия, сообщает пресс-служба департамента соцразвития Тюменской области.

В соцсетях был проведен опрос беременных и женщин, воспитывающих детей в возрасте до одного года. Тюменкам предложили ответить на вопросы оп качеству и доступности оказания медицинских, социальных и психологических услуг, предоставляемые организациями на территории региона.

«Встречи мы проводили с целью выявления болевых точек в сфере оказания медицинской, социальной и иных видов поддержки в Тюменской области. Мы пообщались с женщинами, обсудили трудности, с которыми они сталкиваются в период беременности и первого года жизни ребенка», пояснили в Центре.

Мнения женщин внесли в предложения по усовершенствованию сервиса услуг для беременных и семей с детьми младенческого возраста.

Организаторы уверены, что результаты онлайн-опроса и работы фокус-групп и высказанные на них предложения и инициативы помогут формированию более комфортной и безопасной среды для каждого родителя.

Напомним, в Тюменской области проводится системная работа по поддержке семей с детьми. В регионе реализуется комплекс мер поддержки для семей с детьми, как федерального так и регионального уровня.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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