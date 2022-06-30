В Тюменской области повышают качество соцуслуг беременным и семьям с новорожденными

«Встречи мы проводили с целью выявления болевых точек в сфере оказания медицинской, социальной и иных видов поддержки в Тюменской области. Мы пообщались с женщинами, обсудили трудности, с которыми они сталкиваются в период беременности и первого года жизни ребенка», пояснили в Центре.