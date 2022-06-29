Жители Тобольска не могут записаться на прием к детскому стоматологу

«Это какой-то ужас! В детскую стоматологию талоны достать не реально. В очереди если стоишь, то выдают два талона на удаление и четыре на лечение. Люди с 5 утра в очереди по 6 человек стоят. На Госулугах, к сожалению, специалистов нет. Удалить зуб платно ребёнку за 2 тысячи рублей не каждому по карману», отмечают тоболяки.
Отметим, что проблемы с записью в муниципальные стоматологические клиники в Тобольске возникают уже не первый раз. Ранее из-за некорректной работы сайта Госуслуг, запись за прием к врачу была доступна для оформления лишь в ночные часы. «Живую» очередь приходилось занимать с пяти часов утра.