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Жители Тобольска не могут записаться на прием к детскому стоматологу

29 июня 08:51
Фото: 1Mi
На отсутствие талонов в детской стоматологии жалуются жители Тобольска. По словам горожан, записаться на прием к стоматологу через Госуслуги невозможно. В больнице очереди приходится занимать с 5 часов утра.

«Это какой-то ужас! В детскую стоматологию талоны достать не реально. В очереди если стоишь, то выдают два талона на удаление и четыре на лечение. Люди с 5 утра в очереди по 6 человек стоят. На Госулугах, к сожалению, специалистов нет. Удалить зуб платно ребёнку за 2 тысячи рублей не каждому по карману», отмечают тоболяки.

Отметим, что проблемы с записью в муниципальные стоматологические клиники в Тобольске возникают уже не первый раз. Ранее из-за некорректной работы сайта Госуслуг, запись за прием к врачу была доступна для оформления лишь в ночные часы. «Живую» очередь приходилось занимать с пяти часов утра.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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