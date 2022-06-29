Замена продуктов, подорожание: как изменились прилавки магазинов Тюмени из-за санкций

Несмотря на то, что тюменцы относятся к таким аналогам с насмешкой, скоро им придется смириться с новой «Колой» и полюбить её. Вместе с уходом «праздничной» газировки исчезнут и другие напитки бренда «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» — «Fanta», «Sprite», «Schweppes». Но их до сих пор можно найти на полках местных супермаркетов.