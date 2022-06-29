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Замена продуктов, подорожание: как изменились прилавки магазинов Тюмени из-за санкций

29 июня 11:00
Фото: «Наш Город»
В отношении России были введены санкции, которые отразились и на импорте продуктов питания, бытовой химии, предметов обихода. «Наш Город» изучил, какие изменения произошли на полках магазинов в связи с санкциями.
Сюжет
Тюмень

«Coca-Cola» и другие напитки бренда

Из магазинов Тюмени стала постепенно пропадать Coca-Cola. Количество бутылок популярного напитка уменьшается. Но в России уже придумали аналоги. Например, заменить её сможет бренд «Черноголовка». В их линейке есть не только «Байкал», лимонады, но и «Кола».

Несмотря на то, что тюменцы относятся к таким аналогам с насмешкой, скоро им придется смириться с новой «Колой» и полюбить её. Вместе с уходом «праздничной» газировки исчезнут и другие напитки бренда «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» — «Fanta», «Sprite», «Schweppes». Но их до сих пор можно найти на полках местных супермаркетов.

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Молоко и соки

Волноваться не стоит — молочная продукция и соки останутся на прилавках. Но их упаковка претерпела изменения, бросающаяся в глаза. Например, сок «Добрый» стали выпускать в белых коробках с надписью «Временная экономия цвета, чтобы упаковки хватило всем».

Это связано с нехваткой краски на заводах. Цветными остаются только рисунки фруктов, обозначающих вкус сока. Раньше коробки полностью были украшены рисунками и принтами. Сначала такое обновление для тюменцев было в новинку. Но негативных эмоций не вызвало — цена осталась такой же, как и на цветные упаковки.

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Алкогольная продукция

В связи с санкциями из России ушли некоторые бренды, выпускающие алкогольные напитки. Например, уже практически невозможно найти в магазинах пиво Heineken или Guinness. На российском рынке большое количество аналогов.

Крепкий алкоголь брендов White Horse, Captain Morgan, Smirnoff тоже исчезнет. Уже сейчас товары этих производителей исчезают с прилавков.

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Сыры

Популярный финский концерн Valio, изготавливающий плавленые и полутвердые сыры под брендом Viola, продал бизнес в России. Его купила компания Велком. Производство сыров продолжится, но сейчас ценник на их продукцию сильно вырос.

Например, банка сливочного плавленого сыра 400 гр стоит без скидок порядка 350 рублей. А в 2021 году его можно было найти по цене примерно 150 рублей.

Благодаря тому, что бизнес купила отечественная компания, выпуск продукции не прекратится. Но на полках супермаркетов есть и другие достойные сыры, по более низкой цене. Например, «Карат» или «Сыробогатов».

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Корма для животных

Уйти с российского рынка решила фирма «Colgate-Palmolive». Организация приняла решение поставлять в Россию только средства повседневного использования для здоровья и гигиены. Зубные пасты и щетки останутся в магазинах.

Но у компании есть бренд кормов для животных Hills. Согласно заявлению фирмы, поставлять его прекратят. Но в зоомагазинах этот корм найти еще реально. Однако владельцам животных стоит быть «на стороже».

К счастью, есть на нашем рынке достойные корма для животных, которыми можно заменить иностранные. Например, бренды Best Dinner, Florida или Grand Prix и Jump.

#Аналитика#Дефицит#Магазины#Продукты#Тюмень#Анна Доронина
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