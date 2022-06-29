Врач Кабычкин рассказал, какую обувь нужно носить в офисах в период жары

Рекомендации относительно того, как сохранять свое здоровье, дал офисным работникам ортопед Алексей Павлов. Негативных последствий сидячей трудовой деятельности будет меньше, если вы позаботитесь о высоте стула. Стопы должны полностью находиться на полу, а бедра — чуть выше, чем колени. Неправильная поза всегда приводит к перенапряжению, а оно, в свою очередь, влечет за собой болевые ощущения в бедрах и пояснице, заключил Павлов.