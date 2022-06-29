Врач Кабычкин рассказал, какую обувь нужно носить в офисах в период жары

Posted 29 июня 2022,, 12:37
Published 29 июня 2022,, 12:37
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Кабычкин уточнил, что высота каблука должна быть от четырех сантиметров. Идеальный материал для подошвы — пробка или кожа. Информационный портал NEWS.ru пишет, что тот, кто ходит по улицам в босоножках либо шлепанцах, должен придерживаться санитарно-гигиенических правил. В открытой обуви, разумеется, намного легче переносится знойная погода, однако, врач советует надевать в таких случаях носки из хлопчатобумажной ткани.
«Микротравмы кожи никто не отменял, — акцентировал внимание Кабычкин. — Вероятность инфицирования достаточно высока, поэтому просто на босу ногу — это моветон с точки зрения профилактической медицины. С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босу ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком».
Рекомендации относительно того, как сохранять свое здоровье, дал офисным работникам ортопед Алексей Павлов. Негативных последствий сидячей трудовой деятельности будет меньше, если вы позаботитесь о высоте стула. Стопы должны полностью находиться на полу, а бедра — чуть выше, чем колени. Неправильная поза всегда приводит к перенапряжению, а оно, в свою очередь, влечет за собой болевые ощущения в бедрах и пояснице, заключил Павлов.