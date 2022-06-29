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Posted 29 июня 2022,, 12:37

Published 29 июня 2022,, 12:37

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Врач Кабычкин рассказал, какую обувь нужно носить в офисах в период жары

29 июня 2022, 12:37
О том, какая обувь лучше подойдет для офисных сотрудников в жару, рассказал Заслуженный врач России Андрей Кабычкин. Она должна быть открытой или матерчатой, а также хорошо вентилируемой.

Кабычкин уточнил, что высота каблука должна быть от четырех сантиметров. Идеальный материал для подошвы — пробка или кожа. Информационный портал NEWS.ru пишет, что тот, кто ходит по улицам в босоножках либо шлепанцах, должен придерживаться санитарно-гигиенических правил. В открытой обуви, разумеется, намного легче переносится знойная погода, однако, врач советует надевать в таких случаях носки из хлопчатобумажной ткани.

«Микротравмы кожи никто не отменял, — акцентировал внимание Кабычкин. — Вероятность инфицирования достаточно высока, поэтому просто на босу ногу — это моветон с точки зрения профилактической медицины. С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босу ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком».

Рекомендации относительно того, как сохранять свое здоровье, дал офисным работникам ортопед Алексей Павлов. Негативных последствий сидячей трудовой деятельности будет меньше, если вы позаботитесь о высоте стула. Стопы должны полностью находиться на полу, а бедра — чуть выше, чем колени. Неправильная поза всегда приводит к перенапряжению, а оно, в свою очередь, влечет за собой болевые ощущения в бедрах и пояснице, заключил Павлов.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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