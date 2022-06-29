В Тюменской области становится меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними

«Правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включает в себя более 3600 камер видеонаблюдения на территории 23 муниципальных образований. В Тюмени в парках, скверах, надземных и подземных пешеходных переходах, объектах транспортной инфраструктуры установлено 2620 видеокамер. Системами видеоаналитики, а именно распознаванием лица, обладают 250 видеокамер, они есть и в Тюмени, и в Тобольске, и в Ишиме», — добавил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов.