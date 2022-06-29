В Тюменской области становится меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними

Статистика по данному показателю осталась примерно на уровне прошлого года.
«Вместе с тем есть хорошая тенденция — снижение на восемь процентов преступлений среди несовершеннолетних. Если этот показатель продолжит снижаться, это будет хорошей оценкой совместной работы всех структур», отметил замгубернатора Павел Белявский.
За пять месяцев 2022 года на учет поставлено 37 подростков, всего на контроле профслужб находится 1422 детей. На время летних каникул работа с подростками из группы риска будет усилена.
Также на заседании обсудили обеспечение безопасности граждан в Тюменской области.
Заместитель прокурора Тюменской области Александр Шорин обратил внимание сотрудников правоохранительных органов на необходимость усилить деятельность по выявлению и пресечению административных правонарушений. Доклад о результатах этой работы планируется рассмотреть на следующем заседании координационного совета.
Информацию о развитии и использовании аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» представил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. В частности, в планах на 2022 год продолжить работу по подключению школ к общей системе, также есть запрос от муниципалитетов, здесь предлагается оснастить системой видеонаблюдения 170 объектов.
«Правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включает в себя более 3600 камер видеонаблюдения на территории 23 муниципальных образований. В Тюмени в парках, скверах, надземных и подземных пешеходных переходах, объектах транспортной инфраструктуры установлено 2620 видеокамер. Системами видеоаналитики, а именно распознаванием лица, обладают 250 видеокамер, они есть и в Тюмени, и в Тобольске, и в Ишиме», — добавил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов.
В 2022 году благодаря видеомодулю было задержано 48 человек, которые находились в розыске, годом ранее — 29.
Глава Тюмени Руслан Кухарук предложил подключить к АПК «Безопасный город» новые жилые комплексы.