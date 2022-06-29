nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области режим повышенной готовности продлен на месяц

29 июня 10:39
Фото: 1Mi
В Тюменской области режим повышенной готовности продлен на месяц, до 1 августа, сообщает оперштаб. Решение принято во время заседания по недопущению завоза и распространения коронавируса.

Ограничения продлевают несмотря на отмену большей части мер по борьбе с инфекцией. Более того, на 28 июня число ежедневных новых случаев коронавируса сократилось до 11. К ИВЛ подключён только 1 человек.

В конце мая в Тюмени масочный режим стал рекомендательным. Стоит отметить, что в ХМАО тоже отменили обязательное ношение медицинских масок. Решение касается общественного транспорта и общественных мест.

В Тюменской области заболеваемость коронавирусом падает уже 20 недель подряд, вчера было зафиксировано только 11 случаев.

Материалы по теме
В Тюмени власти отменили масочный режим
#Новости#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25