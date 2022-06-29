В Тюменской области режим повышенной готовности продлен на месяц

Ограничения продлевают несмотря на отмену большей части мер по борьбе с инфекцией. Более того, на 28 июня число ежедневных новых случаев коронавируса сократилось до 11. К ИВЛ подключён только 1 человек.
В конце мая в Тюмени масочный режим стал рекомендательным. Стоит отметить, что в ХМАО тоже отменили обязательное ношение медицинских масок. Решение касается общественного транспорта и общественных мест.
В Тюменской области заболеваемость коронавирусом падает уже 20 недель подряд, вчера было зафиксировано только 11 случаев.