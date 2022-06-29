В тюменском «Парке российско-корейской дружбы» погибли деревья

«Наш город» побывал в парке российско-корейской дружбы и оказалось, что некоторые деревья, высаженные в день его открытия, уже погибли.
В частности пострадала яблоня, высаженная Павлом Таракановым, сенатором Российской Федерации от исполнительной власти Тюменской области.
Судя по внешнему виду деревьев, за ними давно не ухаживали, земля совсем сухая, стволы и ветви вот-вот обломятся.
За состоянием парка должна следить управа Центрального округа, но почему-то садовники-подрядчики не смогли сохранить яблони особого значения.