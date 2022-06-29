В тюменском «Парке российско-корейской дружбы» погибли деревья

В парке, который символизирует дружбу между Россией и Республикой Корея засыхают деревья, высаженные высокопоставленными политиками и известными деятелями культуры. Яблони в этом году не зацвели, а совсем засохли. Судя по всему, их никто не поливает.

«Наш город» побывал в парке российско-корейской дружбы и оказалось, что некоторые деревья, высаженные в день его открытия, уже погибли. Фото: «НашГород» В частности пострадала яблоня, высаженная Павлом Таракановым, сенатором Российской Федерации от исполнительной власти Тюменской области. Судя по внешнему виду деревьев, за ними давно не ухаживали, земля совсем сухая, стволы и ветви вот-вот обломятся. За состоянием парка должна следить управа Центрального округа, но почему-то садовники-подрядчики не смогли сохранить яблони особого значения. Фото: «НашГород» Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени озеленители регулярно ухаживают за 27 000 молодыми деревьями. Материалы по теме Более 400 деревьев высадят в Аптекарском саду Тобольска В тюменском дворе из-за благоустройства собираются снести деревья