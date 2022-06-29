В Тюмени ранее судимый мужчина насмерть забил пожилого соседа

«В ходе застолья между ними произошла словесная ссора, в ходе которой фигурант по делу нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в жизненно-важные органы. Через непродолжительное время пенсионер от полученных травм скончался», рассказали в пресс-службе областного управления СКР.