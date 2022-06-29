В Тюмени ранее судимый мужчина насмерть забил пожилого соседа

Сообщается, что инцидент случился в одной из квартир дома по улице Малышева, где мужчины вместе выпивали.
«В ходе застолья между ними произошла словесная ссора, в ходе которой фигурант по делу нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в жизненно-важные органы. Через непродолжительное время пенсионер от полученных травм скончался», рассказали в пресс-службе областного управления СКР.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Ранее «Наш город» писал, в Тюменской области расследуется убийство, произошедшее на одной из улиц Ишима. В совершении преступления подозревается 29-летний ранее судимый местный житель. Он был отправлен под стражу до окончания расследования.