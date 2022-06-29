nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени ранее судимый мужчина насмерть забил пожилого соседа

29 июня 09:20
Фото: СУ СКР по Тюменской области
39-летнего ранее судимого тюменца подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областного управления СКР, в ночь на 28 июня мужчина устроил драку со своим 64-летним соседом, в результате чего пенсионер скончался.
Сюжет
Драка

Сообщается, что инцидент случился в одной из квартир дома по улице Малышева, где мужчины вместе выпивали.

«В ходе застолья между ними произошла словесная ссора, в ходе которой фигурант по делу нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в жизненно-важные органы. Через непродолжительное время пенсионер от полученных травм скончался», рассказали в пресс-службе областного управления СКР.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Ранее «Наш город» писал, в Тюменской области расследуется убийство, произошедшее на одной из улиц Ишима. В совершении преступления подозревается 29-летний ранее судимый местный житель. Он был отправлен под стражу до окончания расследования.

Материалы по теме
В Тюменской области 54-летний мужчина забил товарища насмертьТюменца забили насмерть деревянной рамойЖитель Ишима зарезал на улице человека
#Новости#Драка#Следствие#СКР#Юлия Николаева#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25