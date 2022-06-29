В перспективе улица Мельникайте соединит две части тюменской объездной

В будущем здесь появится трехуровневая дорожная развязка.
«Эта опора на перспективу. Когда участок возводили, исходя из технологии производства работ, было удобнее сразу эту опору выполнить на перспективу, она будет основой третьего яруса. Будет первая трёхъярусная развязка в Тюмени», отметил Павел Перевалов.
Вираж третьего яруса станет продолжением улицы Мельникайте. Дорога соединит Мелькайте с улицей Тимофея Чаркова и Велижанским трактом. Таким образом, Мельникайте станет непрерывной дорогой от объездной до объездной.
Отметим, строительство развязки на улице Мельникайте ведется на счет средств бюджетного инфраструктурного кредита в размере 4,3 млрд рублей. Контракт на выполнение работ по строительству весной 2022 был заключен с компанией «Мостострой — 11». По планам, работы по возведению многоуровневой развязки завершат к декабрю 2024 года.
Ранее «Наш город» писал, что городские власти нашли подрядчика, который будет проектировать первый в Тюмени автомобильный тоннель, который свяжет улицы Первомайскую и Калинина. Изначально на работы выделяли из бюджета 67,89 миллионов рублей. Однако они обойдутся на 20 млн рублей дешевле — торги выиграл проектно-изыскательный институт «Тюменьдорпроект», который попросил за свои услуги 44 млн рублей.