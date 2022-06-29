В перспективе улица Мельникайте соединит две части тюменской объездной

Ранее «Наш город» писал, что городские власти нашли подрядчика, который будет проектировать первый в Тюмени автомобильный тоннель, который свяжет улицы Первомайскую и Калинина. Изначально на работы выделяли из бюджета 67,89 миллионов рублей. Однако они обойдутся на 20 млн рублей дешевле — торги выиграл проектно-изыскательный институт «Тюменьдорпроект», который попросил за свои услуги 44 млн рублей.