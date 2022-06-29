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В Ленинском суде прокомметировали решение о приостановке работы детсада «Белка»

29 июня 09:58
В Тюмени на 60 суток по решению Ленинского районного суда был закрыт частный детский сад «Белка», обязав руководство — индивидуального предпринимателя Татьяну Ш. устранить все нарушения. В дошкольном учреждении у пяти детей обнаружили кишечные инфекции.
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Дети

По данным пресс-службы областной судебной системы, экстренные извещения о случаях инфекционных заболеваний среди воспитанников детского сада «Белка» поступили в областное управление Роспотребнадзора.

«В группе „Солнечные лучики“ — один случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, а в группе „Гномики“ (ул. Широтная, 129/2) — два случая сальмонеллезного энтерита»,отметили в пресс-службе областной судебной системы.

Оказалось, что в детском саду отсутствовал контроль над качеством продуктов. Более того, их заказывали в интернете через сервис «Сбермаркет», из-за чего не было и необходимой документации на товары. Также не соответствовало утвержденному рациону и меню, которым кормили детей.

Позднее за проверку детского сада «Белка» взялись и следователи из областного управления СКР. Правоохранители дадут оценку действиям сотрудников дошкольного учреждения.

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