В Ленинском суде прокомметировали решение о приостановке работы детсада «Белка»

По данным пресс-службы областной судебной системы, экстренные извещения о случаях инфекционных заболеваний среди воспитанников детского сада «Белка» поступили в областное управление Роспотребнадзора.
«В группе „Солнечные лучики“ — один случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, а в группе „Гномики“ (ул. Широтная, 129/2) — два случая сальмонеллезного энтерита»,отметили в пресс-службе областной судебной системы.
Оказалось, что в детском саду отсутствовал контроль над качеством продуктов. Более того, их заказывали в интернете через сервис «Сбермаркет», из-за чего не было и необходимой документации на товары. Также не соответствовало утвержденному рациону и меню, которым кормили детей.
Позднее за проверку детского сада «Белка» взялись и следователи из областного управления СКР. Правоохранители дадут оценку действиям сотрудников дошкольного учреждения.