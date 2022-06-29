В Ленинском суде прокомметировали решение о приостановке работы детсада «Белка»

Оказалось, что в детском саду отсутствовал контроль над качеством продуктов. Более того, их заказывали в интернете через сервис «Сбермаркет», из-за чего не было и необходимой документации на товары. Также не соответствовало утвержденному рациону и меню, которым кормили детей.