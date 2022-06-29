Сплошная польза: как тюменцам сделать шаг к эко-жизни и сэкономить

Ежедневно в нашу мусорную корзину отправляется масса вещей: старые и отслужившие свое предметы обихода, упаковка от продуктов, остатки еды. В прошлом году на одного жителя нашего города приходилось порядка 330 килограммов отходов за год, такие данные приводит аналитическая служба FinExpertiza, анализируя информацию Росстата. В среднем же норматив образования ТКО в Тюменской области составляет порядка 250 кг в год.
При этом, как утверждают экологи, цифры имеют тенденцию к росту. И немалую в этом роль играет культура потребления. Мы привыкли покупать часто, много и импульсивно, а ведь это не только расточительно, но и губительно в экологическом плане. Ведь далеко не все отходы подлежат последующей переработке.
Именно поэтому в эпоху тотальных санкций и стремительно растущих цен выбор в пользу осознанного потребления — это не только разумное решение, позволяющее сберечь финансы, но и лучший способ позаботиться о планете.
1. Сокращаем упаковку
Как правило, каждый из приобретенных товаров имеет обертку или тару — бумажную, целлофановую, пластиковую, стеклянную, деревянную и даже металлическую.
«Если говорить о глобальных задачах, то в идеале каждому тюменцу, решившему вести экологичный образ жизни, стоит подумать о стремлении к сокращению собственного мусора — отказаться от излишних покупок, стараться использовать многоразовые предметы обихода и чаще обращать внимание на материалы, из которых изготовлены приобретаемые товары — выбирать перерабатываемые»,рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
К примеру, пластик бывает разный. И, если один из его видов может успешно обрести вторую жизнь, то с другим эта схема не пройдет. Например, биоразлагаемые пакеты и бумажные стаканчики (которые, к слову, вовсе не бумажные), вспененные подложки из полистирола — все это, к сожалению, практически не перерабатывается в нашей стране. И наоборот, бутылочный ПЭТ, пищевая пленка, мусорные мешки, полиэтилен — давно и успешно принимаются для ресайклинга.
Как быть? Начать с малого. В эко-среде давно в тренде удобные тканные сумки -шопперы. Это не только стильно, но и экономно. Посчитаем? В среднем цена полиэтиленовой «майки» с логотипом ближайшего супермаркета составляет 5 рублей. Если ходить за покупками раз в пару дней, приобретая один пакет, то за год сумма, затраченная только лишь на пакеты, составит более 900 рублей.
Также в последнее время стали очень популярны сервисы, предлагающие бытовую химию в тару покупателя. Шампунь, жидкость для мытья посуды, отбеливатель, жидкое средство для стирки, мыло — все это можно приобрести, в нужном объеме за разумные деньги, не переплачивая за упаковку и отказавшись от лишнего пластика. Моющие средства на разлив предлагают, к примеру, проекты «Полоскун» и «Чистая польза».
С продуктами питания сложнее, однако и в нашем городе существуют заведения, практикующие продажу горячих напитков в термо-кружку покупателя. Если наладить связь с частными фермерскими хозяйствами, вполне можно получать «молочку» или яйца в свою тару. Аналогично работает взаимодействие с бабушками, торгующими овощами и фруктами с собственной дачи.
2. Относимся к одежде осознанно
Когда старая одежда оказывается в контейнере для отходов, вероятность того, что она будет переработана, очень низка. При этом сроки разложения текстиля очень разнятся в зависимости от вида материала. Так, например, тонкий хлопок способен сгнить в жаркую и влажную погоду за считанные дни, тогда как разложение синтетических тканей займет десятилетия.
Решением при «расхламлении» может стать продажа ненужной одежды на сайтах типа Авито. Конечно, полностью затраты на гардероб так отбить не получится, но, выставив конкурентоспособный ценник, вполне реально пополнить семейный бюджет.
Если тема финансов второстепенна, то хорошим решением станет сотрудничество с благотворительными организациями. Региональный центр «Семья», благотворительный магазин «Лафф-ка», Центр помощи «Милосердие» — сюда можно привезти не только предметы гардероба, но и обувь, игрушки, постельное белье. Главное условие — все предметы должны быть целыми и опрятными.
3. Отказываемся от импульсивных покупок
В период формирования новых покупательских привычек, лучше отказаться от походов в магазины без необходимости. И, конечно, стоит обязательно составить перед шоппингом список требуемых вещей. Его наличие избавит от соблазнов в виде распродаж и акций.
Очень большой ресурс, финансовый и не только, занимают наши повседневные маленькие слабости. Взять, к примеру ежедневный кофе, который вы, возможно, покупаете, спеша на работу. При среднем чеке в 150 рублей, за год по самым скромным подсчетам «набегает» уже внушительная сумма, сопоставимая со стоимостью кофемашины. Подсчитать количество одноразовой посуды тоже не составит труда. И да, она не подлежит переработке.
Конечно, нельзя стать в одночасье идеальным, сведя отходы к нулю. Однако даже такие простые шаги, перечисленные выше, помогут вам сэкономить природные ресурсы и, заодно, семейный бюджет.