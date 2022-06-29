Сплошная польза: как тюменцам сделать шаг к эко-жизни и сэкономить

К примеру, пластик бывает разный. И, если один из его видов может успешно обрести вторую жизнь, то с другим эта схема не пройдет. Например, биоразлагаемые пакеты и бумажные стаканчики (которые, к слову, вовсе не бумажные), вспененные подложки из полистирола — все это, к сожалению, практически не перерабатывается в нашей стране. И наоборот, бутылочный ПЭТ, пищевая пленка, мусорные мешки, полиэтилен — давно и успешно принимаются для ресайклинга.