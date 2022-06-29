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Шукшинский утес, экотуризм и храмы — чем знаменит Клетский район

29 июня 09:14
Фото: Администрация Клетского района Волгоградской области
Клетский район Волгоградской области — необычное и увлекательное место отдыха как волгоградцев, так и гостей из других регионов. Путешественников он привлекает своим разнообразием: здесь развит и экологический, и культурный, и религиозный и даже патриотический туризм.

Об интересных местах Волгоградской области в рамках проекта «Регион открытий» рассказывает интернет-издание «НовостиВолгограда.ру».

Клетский район расположен в западной части Волгоградской области на правом берегу Дона. На юго-западе он граничит с Ростовской областью, поэтому сюда нередко заезжают отдохнуть ростовчане. Население района составляет 20 тысяч человек. Административный центр — станица Клетская.

От станицы Клетской до Волгограда 178 км
Фото: Сервис Яндекс.Карты

Туристов район привлекает удивительной и даже немного загадочной природой, интересными, насыщенными историческими событиями, старинными храмами, купеческими особняками с завораживающей архитектурой, увлекательными фестивалями и очень уютной, гостеприимной атмосферой, которая так и манит вернуться сюда еще раз и рассказать об этом месте всем друзьям.

Историческая справка

На территории района археологи при раскопке курганов и подкурганных погребений нашли артефакты, возраст которых датируется тремя тысячелетиями до нашей эры. Специалисты уверены, что здесь находились древние поселения.

Первые упоминания о возникновении поселений вольных донских казаков на территории станицы Клетской относятся к ХVII веку. В 1614 году упоминается «Старый городок», который находился на правом берегу Дона в луговой местности неподалеку от русла реки. Как гласит предание, во время весеннего половодья население для сохранения имущества сооружало из леса высокие «клетки», делало на них помосты и во время разлива в них складывало свое имущество. Отсюда, по одной из версий, могло пойти название станицы Клетской. Из-за половодий в 1750 году городок переместился на гористое место, а в 1808 году станица была перенесена еще раз, теперь уже на нынешнее место.

Есть еще одна версия, связанная с затоплением территорий. В то время население возводило дома на каменных клетках, чтобы вода проходила под домами. Возможно, станица получила название от слова «клетка» — земельный надел у казаков». Третья версия гласит, что станица получила название по фамилии основателя поселения, возможно казака Клецкого.

Клетский район был образован постановлением Президиума ВЦИК в 1928 году в составе Хоперского округа. В 1936 году он вошел в Сталинградскую (Волгоградскую) область.

Экологический и рекреационный туризм

Клетский район, как мы уже упоминали, расположен на берегу Дона, в большой излучине, на Донской гряде. Рельеф здесь частично пойменный, частично нагорный. На территории района протекает немало рек, а еще насчитывается множество прудов и озер. Вдоль левого и правого берегов Дона растет узкая полоса лесов, в которых преобладают дуб, осина и ольха.

Природа Клетского района поражает своей красотой
Фото: Константин Сидак / wikimedia.org

Туристов в районе чаще всего привлекают такие памятники природы с загадочными названиями, как Урочище Провалы, Урочище Окопы, Большая Клешня, Долгова падина, а также можжевеловые заросли, участок лазоревой степи с редкими видами тюльпанов, занесенных в Красную книгу.

Урочище Провалы — это пойменный лес, в котором растут редкие и исчезающие виды растений, в том числе занесенные в Красную книгу региона: Можжевельник казацкий, Водяной орех, Рдест остролистный, Осока блестящеплодная. А еще здесь можно встретить невероятно красивого, переливающего всеми оттенками зеленого редкого жука — Бронзовку гладкую.

Урочище окопы представляет собой нераспаханные ковыльные степи с уникальными растениями. Туристов здесь пленяют «пушистые» от редких видов ковыля поля и васильки. Из необычных птиц здесь можно увидеть стрепета.

Большие клешни представляют собой пойменные луга и леса. В них встречаются филины и белые аисты. Из растений путешественников удивляют Водяной орех и Рдест остролистный.

Долгова падина — лесной массив дуба черешчатого, тополя белого, белой ивы, вяза, клена. Из животных здесь встречаются кабан, заяц-русак, лисица, из птиц овсянка, горлица, кукушка, славка, а из насекомых — Махаон, занесённый в Красную книгу Волгоградской области.

Есть в районе и меловые горы — знаменитая Донская гряда, которая образовалась еще 15-20 млн лет назад, когда на большей части региона плескалось древнее море.

В Клетский район активно съезжаются любители пожить в кемпинге, а также порыбачить. Есть здесь недорогие турбазы и усадьбы с комфортными домиками и даже база отдыха на воде — на плоту с палатками и мангалом — путешественники плывут на нем, делают остановки для посещения монастырей, пещер, пляжей и т. п.

Вот в таких домиках туристам предлагают остановиться в Клетском районе
Фото: Администрация Клетского района Волгоградской области

Культурологический туризм

Не многие знают, что легендарный фильм «Они сражались за родину» снимался в Клетском районе. Съемки велись летом 1974 года. В волгоградскую глубинку приехали такие актеры-народные любимцы, как Вячеслав Тихонов, Василий Шукшин, Георгий Бурков, Юрий Никулин и Сергей Бондарчук.

Бой за переправу через Дон снимался в том самом месте, которое описано у Михаила Шолохова в одноименном романе.

Местные с удовольствием показывают туристам места, в которых шли съемки фильма и рассказывают, как здесь жила съемочная группа.

Многое в районе особенно сильно и ярко связано с такой культовой личностью, как писатель, кинорежиссер, актер и сценарист Василий Шукшин. Местные до сих пор с тепловой вспоминают его. Он приехал в станицу Клетскую летом на съемки фильма «Они сражались за Родину», в котором сыграл Петра Лопахина, и стал здесь для них буквально родным. Эта роль стала последней в его карьере — 2 октября 1974 года он скоропостижно ушел из жизни на теплоходе «Дунай», служившем гостиницей для актеров.

Кстати, в «Музее истории донских казаков» есть зал-каюта Шукшина, который переносит посетителей в события съемок фильма. «Это настоящая каюта, которая была демонтирована с судна и передана в учреждение», — рассказала «НовостямВолгограда.ру» начальник отдела культуры администрации Клетского района Наталья Семикина.

Зал-каюта Шукшина в «Музее истории донских казаков»
Фото: Администрация Клетского района Волгоградской области

Еще одно интересное место, связанное с актером, — Шукшинский утес. Он расположен около окраины станицы Клетской на территории меловых гор, растянувшихся вдоль Дона. «Утес был его любимым местом уединения во время съемок фильма «Они сражались за Родину», — отмечает Наталья Семикина. Имя актера увековечено на обелиске на утесе. В 2003 году здесь построили Васильевскую часовню.

Есть в Клетской и библиотека имени Шукшина, в которой хранится подаренная им книга его рассказов «Земляки» с автографом, а буквально на днях в станице открыли площадку «Шукшинский дворик» с его бюстом и благоустроенным сквером. На ней установлены лавочки и читательский уголок, в котором можно обменяться книгами. Площадка станет местом проведения октябрьских шукшинских дней и других мероприятий.

Шукшинский дворик станет еще одной площадкой для проведения памятных мероприятий
Фото: Администрация Волгоградской области

- К нам приезжают люди со всей России 2 октября, в день смерти актера. У нас традиционно проходят Дни памяти Шукшина. К нам приезжают знаменитые актеры и простые туристы, поклонники творчества актера и не только, — отмечает Наталья Семикина.

Религиозный и архитектурный туризм

В районе есть несколько старинных церквей, одна из которых — Кременской Свято-Вознесенский мужской монастырь. Он был построен в 1693 году Никанором на берегу Дона в урочище. Несколько раз он закрывался, то указом Екатерины II, то большевиками, а 1991 году наконец был возрожден.

Ансамбль застройки, включающий в себя собор Вознесения, келии, сторожку и церковь Богоявления, признан памятником архитектуры и градостроительства XVII–XIX вв. Главная святыня — икона Августовской Божией Матери.

Вторая древняя церковь — Богоявления Господня, построенная в 1772 году. Несколько раз она разбиралась и собиралась, так как была деревянная, а в 1856 году архитектором Фоминым на пожертвования казаков была с нуля построена каменная церковь.

Храм Богоявления Господня в Клетском районе
Фото: Пресс-служба Волгоградской епархии

В целом в районе насчитывается 9 православных приходов, поэтому паломникам здесь есть, что посмотреть и посетить несколько раз.

Кстати, в 2021 году в районе прошел крупный Кременской Вознесенский фестиваль «Православный Дон». Его проведение планируется и в сентябре 2022 года.

Кроме того, с точки архитектуры туристов привлекает особняк купца Никитина, построенный в 1896 году. В настоящее время в этом здании расположен «Музей истории донских казаков». Интересны путешественникам дома казака Зверкова, атамана Рамзаева, купца средней руки Белова. Все они представляют собой памятники станичного зодчества конца ХIХ в.

«Музей истории донских казаков» расположен в купеческом особняке
Фото: Музей истории донских казаков

Патриотический туризм

В Клетском районе насчитывается свыше 80 памятников истории. В их числе Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, могила воинов-комсомольцев Покальчука А.А. и Гутченко П.Л., закрывших своими телами амбразуру фашистского дзота и другие.

В «Музее истории донских казаков» есть Зал Воинской Славы, посвященный Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Здесь находятся уникальные вещи — коллекция оружия, фото и архивные документы. Одним из самых ценных экспонатов выступает папаха маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, командовавшего Донским фронтом с сентября 1942 г. по февраль 1943 г.

Специально для туристов создан маршрут «По местам боевой славы», включающий в себя экскурсию по местам подвигов советских воинов во время кровопролитных сражений на территории станицы.

Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, хутор Логовский
Фото: Администрация Клетского района Волгоградской области

Летом 1942 года фашисты пришли в Клетский район. Сражения здесь имели решающее значение. Через район растянулась главная полоса обороны Красной Армии на Среднем Дону, здесь располагались важнейшие коммуникации, выходящие кратчайшим путем к Сталинграду. «С 23 июля по 23 ноября район стал ареной ожесточенных боев. От станицы Клетской 19 ноября 1942 года началось контрнаступление под Сталинградом», — рассказала Наталья Семикина.

Кстати, каждый год в июне в Клетском районе Волгоградской области проводят военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину».

Материал опубликован в рамках реализации проекта «Регион открытий-2022».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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