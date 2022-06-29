Россияне в ноябре 2022 года смогут увидеть полное лунное затмение

Как сообщает iz.ru, первое лунное затмение в 2022 году было в мае, однако в России его не было видно. То, что в этом же году 8 ноября произойдет второе такое астрологическое событие, является уникальным явлением.
В 11 часов утра по московскому времени Луна пройдет через центр тени Земли и выйдет из него примерно в 17 часов вечера. Максимальная фаза, как ожидают эксперты, придется на 14:00.
Лучше всего затмение будет видно жителям Дальнего Востока и Сибири. А в европейской части России, наоборот, его будет едва видно.