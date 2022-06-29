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Россияне в ноябре 2022 года смогут увидеть полное лунное затмение

29 июня 08:44
Фото: pixnio.com
На территории России в ноябре этого года можно будет наблюдать лунное затмение длительностью около полутора часов.

Как сообщает iz.ru, первое лунное затмение в 2022 году было в мае, однако в России его не было видно. То, что в этом же году 8 ноября произойдет второе такое астрологическое событие, является уникальным явлением.

В 11 часов утра по московскому времени Луна пройдет через центр тени Земли и выйдет из него примерно в 17 часов вечера. Максимальная фаза, как ожидают эксперты, придется на 14:00.

Лучше всего затмение будет видно жителям Дальнего Востока и Сибири. А в европейской части России, наоборот, его будет едва видно.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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