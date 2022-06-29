Полмиллиона автоплатежей с начала года: тюменцы предпочитают автоматическую оплату ЖКХ

«Автоплатеж — это удобный сервис, позволяющий настроить автоматическое списание денег за различные платежи. Данный способ оплаты позволяет экономить время и при этом всё контролировать, так как банк предупреждает о каждом предстоящем исполнении автоплатежа в СМС или пуш-уведомлении. Например, автоплатеж помогает не думать о пополнении счёта и оставаться всегда на связи или не вспоминать о пополнении счета, с которого списываются ежемесячные платежи за кредит, и не допускать просрочек»,считает Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.