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Полмиллиона автоплатежей с начала года: тюменцы предпочитают автоматическую оплату ЖКХ

29 июня 04:00
Фото: Сбербанк
Каждую десятую операцию по оплате услуг ЖКХ клиенты Сбербанка в Тюменской области совершают с использованием сервиса «Автоплатеж». Всего с начала года жители области провели более полумиллиона таких транзакций.

Чаще всего среди услуг ЖКХ с помощью автоплатежа совершаются расчеты с ОАО ТРИЦ, Газпром межрегионгаз Север, ЭК Восток. В последнее время также растет число операций по оплате электроэнергии и содержания общего имущества многоквартирных домов управляющих компаний.

«Автоплатёж» — это сервис по автоматической оплате сотовой связи, услуг ЖКХ, городского телефона и интернета, кредитов других банков, штрафов ГИБДД, налогов и других услуг.

Настроить автоплатёж можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн (в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и автопереводы»). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. За день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании в виде СМС или пуш-уведомления с указанием точной суммы. При необходимости платёж можно отменить.

«Автоплатеж — это удобный сервис, позволяющий настроить автоматическое списание денег за различные платежи. Данный способ оплаты позволяет экономить время и при этом всё контролировать, так как банк предупреждает о каждом предстоящем исполнении автоплатежа в СМС или пуш-уведомлении. Например, автоплатеж помогает не думать о пополнении счёта и оставаться всегда на связи или не вспоминать о пополнении счета, с которого списываются ежемесячные платежи за кредит, и не допускать просрочек»,считает Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

#Новости#Анна Доронина#Общество
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