На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск мужчину сбил пьяный водитель. Он скончался

«Вчера в пятом часу дня на 151-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в месте проведения дорожных работ по расширению проезжей части автомобилем „Рено“ сбит 25-летний дорожный рабочий, предварительно, он шел по краю проезжей части. Молодой человек погиб»,сообщили инспекторы.
Водитель машины с места ДТП скрылся, его номер запомнили очевидцы. Автоинспекторам удалось задержать 59-летнего мужчину через некоторое время, он был сильно пьян. Более того, в этом году он 9 раз нарушал правила движения.