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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск мужчину сбил пьяный водитель. Он скончался

29 июня 10:32
Фото: ГИБДД
В Тюменской области отмечается рост количества ДТП, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД. Вчера произошло сразу 13 аварий, в них погибли 2 человека. Ещё четверо детей пострадали в происшествиях (трое из них в Тюмени).

«Вчера в пятом часу дня на 151-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в месте проведения дорожных работ по расширению проезжей части автомобилем „Рено“ сбит 25-летний дорожный рабочий, предварительно, он шел по краю проезжей части. Молодой человек погиб»,сообщили инспекторы.

Водитель машины с места ДТП скрылся, его номер запомнили очевидцы. Автоинспекторам удалось задержать 59-летнего мужчину через некоторое время, он был сильно пьян. Более того, в этом году он 9 раз нарушал правила движения.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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