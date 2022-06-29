На строительство снежного полигона на Воронинских горках потратят более 380 миллионов

Поиски подрядной организации, готовой заняться обустройством снежного полигона в районе Воронинских горок в Тюмени велись с прошлого года. Изначально цена контракта составляла 155 миллионов рублей. Аукцион выиграла компании «Премьер Групп». До конца 2021 года подрядчик должен был подготовить площадку под строительство склада снега. Однако с обязательствами не справился. Контракт был аннулирован.