Холодная погода ожидает жителей Тюмени в среду

Температура воздуха не превысит + 10 градусов, в начале дня ожидаются осадки. Скорость северного ветра составит 4-6 метров в секунду, влажность около 80%. Атмосферное давление немного ниже нормы.
В четверг горожан ждёт резкое потепление, днём воздух прогреется до + 17 градусов. Синоптики ожидают ясную погоду без осадков, скорость ветра снизится до 3-6 метров в секунду.
В пятницу до 14:00 будет ясно, но потом небо заполнят облака. Температура воздуха в областной столице поднимется до + 18 градусов, скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Осадков в городе 1 июля не ожидается.
В выходные потеплеет до + 21 градуса, но возможны осадки. Атмосферное давление будет низким.