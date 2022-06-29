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Холодная погода ожидает жителей Тюмени в среду

29 июня 01:03
Фото: 1Mi
Холодная погода ожидает тюменцев в среду, 29 июня, сообщает Гисметео.

Температура воздуха не превысит + 10 градусов, в начале дня ожидаются осадки. Скорость северного ветра составит 4-6 метров в секунду, влажность около 80%. Атмосферное давление немного ниже нормы.

В четверг горожан ждёт резкое потепление, днём воздух прогреется до + 17 градусов. Синоптики ожидают ясную погоду без осадков, скорость ветра снизится до 3-6 метров в секунду.

В пятницу до 14:00 будет ясно, но потом небо заполнят облака. Температура воздуха в областной столице поднимется до + 18 градусов, скорость ветра снизится до 2-4 метров в секунду. Осадков в городе 1 июля не ожидается.

В выходные потеплеет до + 21 градуса, но возможны осадки. Атмосферное давление будет низким.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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