Дом Привалова в Тюмени снова не отреставрируют в срок

Предыдущий срок окончания работ был назначен на март 2021 года, но его пришлось продлевать, чтобы здание осело. Судя по состоянию здания сейчас, подрядчик не успеет привести дом в надлежащее состояние к 30 июня. Сдача готового объекта, вероятно, снова будет отложена.