nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дом Привалова в Тюмени снова не отреставрируют в срок

29 июня 03:10
Фото: «Наш Город»
В Тюмени проходит реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Дом В. Н. Привалова», расположенного по ул. Кирова, 10. Закончить работы должны 30 июня 2022 года. Но у здания до сих пор не установлены окна, нет наличников и прочих деталей.
Сюжет
Тюмень

Согласно паспорту объекта, строительство начали в сентябре 2019 года, а завершить должны 30 июня текущего года. В роли подрядчика указан ООО «ПромЭнергоМонтаж». Судя по состоянию здания на данный момент, сроки сдачи отреставрированного здания будут нарушены.

Фото: «Наш Город»

Дом построили в конце XIX — начале XX века. Он принадлежал Василию Никитовичу Привалову, мастеру по деревянной резьбе. Первый этаж занимала его мастерская, а второй — жилые помещения. Официально памятником регионального значения он стал в 1987 году.

Здание пережило многое — сначала его признали аварийным, через два года получил статус нежилого. В 2015 году в доме случился пожар, который уничтожил крышу. В процессе реставрации объект культурного наследия разобрали и заново собрали по бревнышку.

Как в январе этого года писал «Наш Город», в восстановлении были задействованы цифровые технологии. Наличники, дымник и воронки создавались с применением 3D-сканирования сохранившихся материалов.

Новые технологии помогают восстанавливать старый дом на улице Кирова в центре Тюмени
Узнать подробнее

Предыдущий срок окончания работ был назначен на март 2021 года, но его пришлось продлевать, чтобы здание осело. Судя по состоянию здания сейчас, подрядчик не успеет привести дом в надлежащее состояние к 30 июня. Сдача готового объекта, вероятно, снова будет отложена.

«На данный момент у подрядчика есть действующее разрешение на проведение работ»,уточнили «Нашему Городу» комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Компанией ООО «ПромЭнергоМонтаж» руководит Олег Ветлугин, а бенефициар — Алексей Княжев. Организация специализируется на проведении электромонтажных работ. В 2021 году фирма заработала более 86 млн рублей.

Лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия компания получила только в декабре 2019 года. До этого «ПромЭнергоМонтаж» занималось лишь электромонтажом.

На счету фирмы 6 судебных дел, в 5-ти из них участие принимала в качестве истца. Еще в одном деле организация банкротит тюменскую ООО «Строймир-Югра». В роли ответчика компания Ветлугина ни разу не привлекалась.

Материалы по теме
В центре Тюмени рухнула стена у дома-памятника Замятина. Он построен в 1872 годуВ Тюмени во второй раз пытаются найти подрядчика для ремонта памятникаПервая линия природной катастрофы: «Меридиан» строит ЖК прямо у памятника природы
#Новости#Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия#Объекты культурного наследия#Реставрация#Тюмень#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25