Дом Привалова в Тюмени снова не отреставрируют в срок

Согласно паспорту объекта, строительство начали в сентябре 2019 года, а завершить должны 30 июня текущего года. В роли подрядчика указан ООО «ПромЭнергоМонтаж». Судя по состоянию здания на данный момент, сроки сдачи отреставрированного здания будут нарушены.
Дом построили в конце XIX — начале XX века. Он принадлежал Василию Никитовичу Привалову, мастеру по деревянной резьбе. Первый этаж занимала его мастерская, а второй — жилые помещения. Официально памятником регионального значения он стал в 1987 году.
Здание пережило многое — сначала его признали аварийным, через два года получил статус нежилого. В 2015 году в доме случился пожар, который уничтожил крышу. В процессе реставрации объект культурного наследия разобрали и заново собрали по бревнышку.
Как в январе этого года писал «Наш Город», в восстановлении были задействованы цифровые технологии. Наличники, дымник и воронки создавались с применением 3D-сканирования сохранившихся материалов.
Предыдущий срок окончания работ был назначен на март 2021 года, но его пришлось продлевать, чтобы здание осело. Судя по состоянию здания сейчас, подрядчик не успеет привести дом в надлежащее состояние к 30 июня. Сдача готового объекта, вероятно, снова будет отложена.
«На данный момент у подрядчика есть действующее разрешение на проведение работ»,уточнили «Нашему Городу» комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Компанией ООО «ПромЭнергоМонтаж» руководит Олег Ветлугин, а бенефициар — Алексей Княжев. Организация специализируется на проведении электромонтажных работ. В 2021 году фирма заработала более 86 млн рублей.
Лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия компания получила только в декабре 2019 года. До этого «ПромЭнергоМонтаж» занималось лишь электромонтажом.
На счету фирмы 6 судебных дел, в 5-ти из них участие принимала в качестве истца. Еще в одном деле организация банкротит тюменскую ООО «Строймир-Югра». В роли ответчика компания Ветлугина ни разу не привлекалась.