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53-летнего водителя из Тобольска будут судить за ДТП, в котором погибли 4 человека

29 июня 08:16
Фото: 1Mi
На пять лет в тюрьму могут отправить 53-летнего водителя из Тобольска за ДТП, в котором погибли четыре человека. Рассмотрение уголовного дела состоится в ближайшее время в Голышмановском районном суде. Трагедия произошла 15 января этого года на автодороге Голышманово — Аромашево.

Из-за нарушения правил дорожного движения, выезда на встречку, тоболяк, находившийся за рулем автомобиля Mazda CX 5 влетел в автомобиль LADA Vesta, которым управлял житель села Аромашево.

В результате аварии 22-летний водитель отечественной легковушки и трое его пассажиров скончались от полученных травм еще до приезда скорой помощи.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на три года в колонию отправили 52-летнего тюменца, по вине которого в аварии, произошедшей на трассе Тюмень — Екатеринбург в сентябре 2021 года, погибли 34-летняя женщина и ее 14-летний ребенок.

#Новости#ДТП#Валентина Бурнашева#Происшествия
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