53-летнего водителя из Тобольска будут судить за ДТП, в котором погибли 4 человека

Из-за нарушения правил дорожного движения, выезда на встречку, тоболяк, находившийся за рулем автомобиля Mazda CX 5 влетел в автомобиль LADA Vesta, которым управлял житель села Аромашево.
В результате аварии 22-летний водитель отечественной легковушки и трое его пассажиров скончались от полученных травм еще до приезда скорой помощи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на три года в колонию отправили 52-летнего тюменца, по вине которого в аварии, произошедшей на трассе Тюмень — Екатеринбург в сентябре 2021 года, погибли 34-летняя женщина и ее 14-летний ребенок.