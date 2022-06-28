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Врио председателя Тюменской облдумы может стать Андрей Артюхов

28 июня 12:41
Фото: 1Mi
Временно исполнять обязанности спикера Тюменской облдумы станет заместитель скончавшегося Сергея Корепанова Андрей Артюхов. Об этом «Нашему городу» сообщили источники в Тюменской областной Думе.
Сюжет
Тюмень

В ближайшее время депутаты должны проголосовать за нового председателя.

«Выборы нового председателя Думы осуществляются в соответствии со статьями 9 и 10 настоящего Регламента на очередном заседании Думы»,отмечается в статье 15 регламента Тюменской облдумы.

Напомним, что Сергей Корепанов скончался сегодня в Тюмени. Ему было 74 года. Владимир Пискайкин в своём телеграм-канале прокомментировал смерть председателя Тюменской обладумы. Он отметил, что Корепанов возглавлял парламент почти четверть века.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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