Врио председателя Тюменской облдумы может стать Андрей Артюхов

Напомним, что Сергей Корепанов скончался сегодня в Тюмени. Ему было 74 года. Владимир Пискайкин в своём телеграм-канале прокомментировал смерть председателя Тюменской обладумы. Он отметил, что Корепанов возглавлял парламент почти четверть века.