Врио председателя Тюменской облдумы может стать Андрей Артюхов

В ближайшее время депутаты должны проголосовать за нового председателя.
«Выборы нового председателя Думы осуществляются в соответствии со статьями 9 и 10 настоящего Регламента на очередном заседании Думы»,отмечается в статье 15 регламента Тюменской облдумы.
Напомним, что Сергей Корепанов скончался сегодня в Тюмени. Ему было 74 года. Владимир Пискайкин в своём телеграм-канале прокомментировал смерть председателя Тюменской обладумы. Он отметил, что Корепанов возглавлял парламент почти четверть века.