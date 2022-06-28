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Владимир Пискайкин принес соболезнования близким Сергея Корепанова

28 июня 12:27
Фото: 1Mi
Владимир Пискайкин в своём телеграм-канале прокомментировал смерть Сергея Евгеньевича Корепанова. Он отметил, что председатель Тюменской обладумы возглавлял парламент почти четверть века.

«За его работоспособностью не каждый мог угнаться, он умел и любил трудиться, был вдумчивым, вежливым руководителем. Многие будут помнить о нем как о справедливом и мудром наставнике, достойном человеке и гражданине»,отметил Владимир Пискайкин.

Его родным и близким были принесены соболезнования.

Сергей Корепанов скончался сегодня утром, ему было 74 года. Причиной смерти председателя облдумы мог стать инсульт после перенесенного коронавируса. Стоит отметить, что впервые его избрали председателей Тюменской облдумы ещё в январе 1998 года.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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