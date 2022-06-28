Владимир Пискайкин принес соболезнования близким Сергея Корепанова

«За его работоспособностью не каждый мог угнаться, он умел и любил трудиться, был вдумчивым, вежливым руководителем. Многие будут помнить о нем как о справедливом и мудром наставнике, достойном человеке и гражданине»,отметил Владимир Пискайкин.