В Тюмени в частном детском саду несколько детей заболели сальмонеллезом

Как сообщили nashgorod.ru в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, по итогам проверки выяснилось, что в детском саду отсутствовал контроль над качеством продуктов, которыми кормили детей. Товары для приготовлению блюд покупались через интернет. Кроме того, меню, которым кормили детей, не соответствовало утвержденному рациону.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в начале мая в детском саду № 16 им. В. П. Неймышева была зарегистрирована вспышка сальмонеллеза — инфекцией заболели порядка 40 детей. Как выяснилось, причиной заболевания стало некачественное куриное мясо.