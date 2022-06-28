В Тюмени в частном детском саду несколько детей заболели сальмонеллезом

В Тюмени в частном детском саду «Белка» трое детей заболели сальмонеллезом, еще у двоих малышей выявлены острые кишечные инфекции. По решению суда детсад закрыли на два месяца — за это время руководство дошкольного заведения должно устранить все нарушения.

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