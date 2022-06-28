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В Тюмени в частном детском саду несколько детей заболели сальмонеллезом

28 июня 04:33
Фото: «НашГород»
В Тюмени в частном детском саду «Белка» трое детей заболели сальмонеллезом, еще у двоих малышей выявлены острые кишечные инфекции. По решению суда детсад закрыли на два месяца — за это время руководство дошкольного заведения должно устранить все нарушения.
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Тюмень

Как сообщили nashgorod.ru в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, по итогам проверки выяснилось, что в детском саду отсутствовал контроль над качеством продуктов, которыми кормили детей. Товары для приготовлению блюд покупались через интернет. Кроме того, меню, которым кормили детей, не соответствовало утвержденному рациону.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в начале мая в детском саду № 16 им. В. П. Неймышева была зарегистрирована вспышка сальмонеллеза — инфекцией заболели порядка 40 детей. Как выяснилось, причиной заболевания стало некачественное куриное мясо.

#Новости#Тюмень#Инфекция#Детский сад#Валентина Бурнашева#Общество
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