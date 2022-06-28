nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени скончался председатель областной Думы Сергей Корепанов

28 июня 09:45
Фото: Тюменская областная дума
Сегодня, 28 июня, скончался председатель Тюменской областной Думы Сергей Евгеньевич Корепанов. Ему было 74 года. Информацию подтвердили в облдуме.
Сюжет
Тюмень

«Тюменская областная Дума сообщила, что сегодня, 28 июня 2022 года на 75-м году жизни скоропостижно скончался председатель Сергей Евгеньевич Корепанов», сообщает информационный центр Тюменской области.

По данным издания URA.RU, Сергей Евгеньевич сегодня утром был госпитализирован на скорой из здания облдумы. Возможно, он был без сознания.

Причиной смерти председателя облдумы мог стать инсульт после перенесенного ковида.

Сергей Корепанов был в составе Тюменской областной Думы со второго созыва. В январе 1998 года его избрали председателем. С тех пор он продолжал возглавлять облдуму и в последующих созывах.

Материалы по теме
Председателем Тюменской облдумы седьмого созыва избран Сергей КорепановСергей Корепанов извинился за высказывание «невакцинированный хуже шахида» Сергей Корепанов высказался о законопроекте про местное самоуправление
#Новости#Тюмень#Тюменская областная Дума#Юлия Николаева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25