В Тюмени скончался председатель областной Думы Сергей Корепанов

«Тюменская областная Дума сообщила, что сегодня, 28 июня 2022 года на 75-м году жизни скоропостижно скончался председатель Сергей Евгеньевич Корепанов», сообщает информационный центр Тюменской области.
По данным издания URA.RU, Сергей Евгеньевич сегодня утром был госпитализирован на скорой из здания облдумы. Возможно, он был без сознания.
Причиной смерти председателя облдумы мог стать инсульт после перенесенного ковида.
Сергей Корепанов был в составе Тюменской областной Думы со второго созыва. В январе 1998 года его избрали председателем. С тех пор он продолжал возглавлять облдуму и в последующих созывах.