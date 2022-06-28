В Тюмени продают два коттеджа стоимостью 100 миллионов рублей каждый

В описании указано, что дом разделен на две равные (зеркальные) части, с отдельными входами. Из окон коттеджа открывается красивый вид на городскую набережную и реку Тура. В наличии имеется мансардный этаж, предназначенный для тренажерного зала. На каждом этаже есть свой санузел и душ. Установлена система очистки воды, и бойлер.
На территории земельного участка оборудован гараж на четыре машиноместа. На заднем дворе расположены площадки для игры в футбол и баскетбол, вольера для собак
«Объект подойдет не только для проживания, но и для коммерческой деятельности», заверяет собственник.
За аналогичную стоимость, 100 миллионов рублей, в Тюмени продают трехэтажный дом, расположенный в районе озера Цимлянское. Площадь коттеджа, построенного из керамического кирпича, составляет 1100 квадратных метров.
В доме расположены, помимо спальных комнат с гардеробными, библиотека, кабинет, кухня-столовая-гостиная с камином в одном уровне. Также оборудован спа-центр площадью 200 квадратных метров с бассейном 13 на 3,5 метров, джакузи, баней, хамамом. На цокольном этаже расположены спортивный зал, бильярдная, постирочная, овощехранилище.
Во всем доме установлена приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования пожарно-охранная сигнализация и система"Умный Дом» производства США.
На участке 19 соток перед домом выполнен ландшафтный дизайн. Имеется система авто-полива, на территории оборудованное барбекю. В 300 метрах расположен шикарный лесопарк с двумя базами отдыха, в 200 метрах от дома — озеро и пляж.