В Тюмени продают два коттеджа стоимостью 100 миллионов рублей каждый

В описании указано, что дом разделен на две равные (зеркальные) части, с отдельными входами. Из окон коттеджа открывается красивый вид на городскую набережную и реку Тура. В наличии имеется мансардный этаж, предназначенный для тренажерного зала. На каждом этаже есть свой санузел и душ. Установлена система очистки воды, и бойлер.