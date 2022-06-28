В Тюмени полиция ищет стрелка, обстрелявшего из рогатки окна многоквартирного дома

В Тюмени неизвестные открыли из рогатки стрельбу стальными шариками по окнам квартир и машинам горожан. Инцидент произошел неделю назад на улице проезд Солнечный, 3. В результате происшествия, разбитыми оказались несколько окон, также пострадали автомобили.

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