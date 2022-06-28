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В Тюмени полиция ищет стрелка, обстрелявшего из рогатки окна многоквартирного дома

28 июня 05:41
Фото: 1Mi
В Тюмени неизвестные открыли из рогатки стрельбу стальными шариками по окнам квартир и машинам горожан. Инцидент произошел неделю назад на улице проезд Солнечный, 3. В результате происшествия, разбитыми оказались несколько окон, также пострадали автомобили.
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Тюмень

Местные жители уже обратились в заявлением в полицию. В настоящее время идут поиски стрелка, рассказали «Нашему Городу» в УМВД России по Тюменской области.

По мнению тюменцев, скорее всего, причастны к инциденту подростки — аналогичный случай в мае в Тюмени произошел на улице проезд Заречный, 43.

«Из рогатки похоже, дети. Смотрите по камерам», написал Сергей Б.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные выстрелили из ружья в собаку. Животное получилось серьезные травмы челюсти — спасти собаку удалось только благодаря помощи неравнодушных горожан, оперативно доставивших ее в ветеринарную клинику.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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