В Тюмени полиция ищет стрелка, обстрелявшего из рогатки окна многоквартирного дома

Местные жители уже обратились в заявлением в полицию. В настоящее время идут поиски стрелка, рассказали «Нашему Городу» в УМВД России по Тюменской области.
По мнению тюменцев, скорее всего, причастны к инциденту подростки — аналогичный случай в мае в Тюмени произошел на улице проезд Заречный, 43.
«Из рогатки похоже, дети. Смотрите по камерам», написал Сергей Б.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные выстрелили из ружья в собаку. Животное получилось серьезные травмы челюсти — спасти собаку удалось только благодаря помощи неравнодушных горожан, оперативно доставивших ее в ветеринарную клинику.