В России более чем в 10 раз чаще стали страховать авто из Китая

«По данным ЦБ в первом квартале текущего года рынок каско продемонстрировал рост, даже не смотря на общее снижение продаж новых автомобилей. Сегодня добровольное страхование авто становится важным инструментом финансовой защиты. Ведь в случае ДТП ОСАГО покроет только убытки пострадавшей стороны, а виновник аварии сам должен будет возместить собственный ущерб. Для примера, с марта этого года, некоторые автомобильные детали, например, лобовое стекло для кроссоверов, подорожали на 150%, задний бампер – по разным оценкам на 96-115%. При этом, структура сегмента каско отчасти отражает общую ситуацию на автомобильном рынке – так, мы видим, что интерес россиян к бюджетным моделям корейских производителей – HYUNDAI и KIA – по-прежнему высок, в тоже время спрос на автомобили китайских брендов растет достаточно быстро», - отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.