В Перми на уборку от мусора реки Чусовой вышли сотрудники ПЦБК и жители Голованова

Стоит отметить, что Чусовая признана одной из наиболее живописных и чистых рек Прикамья. Чтобы берег реки также выглядел достойно, экоактивисты собрали весь находящийся здесь мусор. Так, в прибрежной зоне было собрано около 30 мешков мусора, в том числе полиэтилен и стекло, крышки от бутылок с прохладительными напитками, фантики и автомобильные покрышки.