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В Перми на уборку от мусора реки Чусовой вышли сотрудники ПЦБК и жители Голованова

28 июня 10:11
Фото: pcbk.ru
В Голованове, одном из районов столицы Пермского края, члены Союза активной молодежи ПЦБК и местного общественного центра при поддержке населения провели экоакцию “Чистый берег”.

Аналогичные инициативы реализуются на общественно значимых территориях Прикамья достаточно часто. Активисты убирают мусор не только по берегам рек Чусовая и Васильевка, но и на экотропе “Серебряный меридиан”, аллее имени Владимира Шокина, местном пруду и роднике, пишет издание properm.ru.

Первой задачей для общественников стала расчистка территории родника. В ходе мероприятия они собрали пластик, полиэтиленовые пакеты, фантики, чтобы отправить рассортированный мусор на дальнейшую утилизацию.

Стоит отметить, что Чусовая признана одной из наиболее живописных и чистых рек Прикамья. Чтобы берег реки также выглядел достойно, экоактивисты собрали весь находящийся здесь мусор. Так, в прибрежной зоне было собрано около 30 мешков мусора, в том числе полиэтилен и стекло, крышки от бутылок с прохладительными напитками, фантики и автомобильные покрышки.

Часть отходов будет передана на переработку, а остальной мусор вывезут на полигон.

По словам главы комитета по социальной культуре и благотворительности Союза активной молодежи группы предприятий “ПЦБК” Анастасии Куликовой, в рамках данной инициативы была запланирована уборка береговых линий водных объектов. Она надеется, что в будущем акция “Чистый берег” перерастет в полезную привычку для всех отдыхающих в регионе. Куликова призывает граждан убирать за собой мусор после поездок на природу, чтобы сохранить экосистемы водоемов и прибрежных зон.

Организаторы акции “Чистый берег”- Общественный центр Голованова, Дом культуры “Бумажник” и ГП “ПЦБК”. Примечательно, что Пермская целлюлозно-бумажная компания присоединилась к реализации национального проекта “Экология” и продолжает проводить общественно полезные акции по защите природы.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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