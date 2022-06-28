Тюменцы жалуются на отсутствие аптечек в автобусах

«Ехали в муниципальном автобусе, подрезала легковая машина. Водитель автобуса резко затормозил, молодой человек ударился лбом о поручень сиденья и рассек лоб, кровь текла. Аптечки не оказалось — нечем было обработать рану», пожаловалась в группе ЧС Тюмень Ирина Р.
Между тем, согласно требованиям Минздрава, автомобильная аптечка должна быть укомплектована стерильными салфетками, одноразовой медицинской маской, перчатками, жгутом для остановки кровотечения, лейкопластырем и устройством для проведения искусственного дыхания.
Также на отсутствие аптечки посетовали и пассажиры автобуса, следующего по маршруту ж/д вокзал — улица Таллинская.
«Человеку стало плохо от духоты в автобусе — через форточки воздух не поступает, кондиционеры отключены, еще и печь работает. Аптечки не было», отметили тюменцы.
Кстати, на духоту в общественном транспорте горожане жаловались и ранее. Тюменцы искренне не понимают — зачем город закупил автобусы с кондиционерами, если их фактически не включают.
«Кондиционеры не включают не только + 25, но и в + 30 тоже. Предполагаю, что эта практика на большинстве маршрутов. Считают, что на улице же не жарко, поэтому и форточка сойдет. А в автобусе реально дышать нечем», написала Tote L.