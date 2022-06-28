Тюменцы жалуются на отсутствие аптечек в автобусах

«Кондиционеры не включают не только + 25, но и в + 30 тоже. Предполагаю, что эта практика на большинстве маршрутов. Считают, что на улице же не жарко, поэтому и форточка сойдет. А в автобусе реально дышать нечем», написала Tote L.