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Тюменцы жалуются на отсутствие аптечек в автобусах

28 июня 09:06
Фото: 1Mi
На отсутствие аптечек в общественном транспорте жалуются жители Тюмени. По словам горожан, у водителей автобусов нет даже обычных стерильных бинтов.

«Ехали в муниципальном автобусе, подрезала легковая машина. Водитель автобуса резко затормозил, молодой человек ударился лбом о поручень сиденья и рассек лоб, кровь текла. Аптечки не оказалось — нечем было обработать рану», пожаловалась в группе ЧС Тюмень Ирина Р.

Между тем, согласно требованиям Минздрава, автомобильная аптечка должна быть укомплектована стерильными салфетками, одноразовой медицинской маской, перчатками, жгутом для остановки кровотечения, лейкопластырем и устройством для проведения искусственного дыхания.

Также на отсутствие аптечки посетовали и пассажиры автобуса, следующего по маршруту ж/д вокзал — улица Таллинская.

«Человеку стало плохо от духоты в автобусе — через форточки воздух не поступает, кондиционеры отключены, еще и печь работает. Аптечки не было», отметили тюменцы.

Кстати, на духоту в общественном транспорте горожане жаловались и ранее. Тюменцы искренне не понимают — зачем город закупил автобусы с кондиционерами, если их фактически не включают.

«Кондиционеры не включают не только + 25, но и в + 30 тоже. Предполагаю, что эта практика на большинстве маршрутов. Считают, что на улице же не жарко, поэтому и форточка сойдет. А в автобусе реально дышать нечем», написала Tote L.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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