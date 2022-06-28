Тюменцам запретили кататься на лошадях на Цветном бульваре

Кроме того, отныне здесь запрещены несанкционированная торговля и предоставление услуг по прокату. За порядком следят сотрудники охранного предприятия, с которым заключен контракт.
«В первые два дня работы приходилось привлекать органы полиции. Пресечь противоправную деятельность удалось, на Цветном бульваре в понедельник было чисто и аккуратно, этого достаточно для тихого отдыха», сообщили в администрации.
Заметим, что буквально в выходные дни в социальных сетях тюменцы выложили видео о том, как сотрудники охранного предприятия выдворяли с территории бульвара бизнесменов.
«Люди, работающие в парках, ежегодно пытаются добиться положительного разрешения на предоставление услуги проката, но от них отписываются, не называя причину. Просим разобраться в ситуации о превышении своих полномочий сотрудниками службы по борьбе с незаконной деятельностью», написали бизнемены.
Впрочем, тюменцы бизнес-деятельность, осуществляемую предпринимателями на территории Цветного бульвара не поддерживают. Не один раз жители областной столицы жаловались на коневодов и предприимчивых аниматоров.