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Тюменцам запретили кататься на лошадях на Цветном бульваре

28 июня 07:41
Фото: Тюмень-наш дом
Тюменцы больше не будут кататься на лошадях и пони на Цветном бульваре. Решение о запрете развлечения приняла администрация города. Чиновники пояснили, что у предпринимателей-коневодов отсутствует лицензия на осуществление данной деятельности. Кроме того, для катания на лошадях существуют специально-отведенные места.

Кроме того, отныне здесь запрещены несанкционированная торговля и предоставление услуг по прокату. За порядком следят сотрудники охранного предприятия, с которым заключен контракт.

«В первые два дня работы приходилось привлекать органы полиции. Пресечь противоправную деятельность удалось, на Цветном бульваре в понедельник было чисто и аккуратно, этого достаточно для тихого отдыха», сообщили в администрации.

Заметим, что буквально в выходные дни в социальных сетях тюменцы выложили видео о том, как сотрудники охранного предприятия выдворяли с территории бульвара бизнесменов.

«Люди, работающие в парках, ежегодно пытаются добиться положительного разрешения на предоставление услуги проката, но от них отписываются, не называя причину. Просим разобраться в ситуации о превышении своих полномочий сотрудниками службы по борьбе с незаконной деятельностью», написали бизнемены.

Впрочем, тюменцы бизнес-деятельность, осуществляемую предпринимателями на территории Цветного бульвара не поддерживают. Не один раз жители областной столицы жаловались на коневодов и предприимчивых аниматоров.

#Новости#Цветной бульвар#Валентина Бурнашева#Общество
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