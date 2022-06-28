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Скончался Сергей Корепанов, концерт «Иванушки International», приговор Селюнину

28 июня 18:59
Фото: 1Mi
Сегодня стало известно о смерти Сергея Корепанова. Председатель тюменской облдумы скончался в возрасте 74 лет.
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Суд

Концерт «Иванушки International» пройдет у Драмтеатра

В июле в областной столице состоится выступление группы «Иванушки International». Концерт организуют 11 июля на площади 400-летия Тюмени. Мероприятие пройдет с 13:00 до 20:00 часов.

Стоит отметить, что выступление проводит сеть ресторанов «МаксиМ», которой в 2022 году исполняется 30 лет. На месте будут размещены точки с разнообразной уличной едой, которую тюменцы смогут попробовать.

«Вас ожидает: мероприятия под открытым небом, тематические развлекательные зоны по возрастам, различные food-зоны», — сообщают организаторы.

В 25-летие компании в областной столице также было организовано праздничное мероприятие. На улицах города разбили несколько специальных зон.

Умер председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов

Сегодня стало известно о смерти Сергея Корепанова. Он скончался 28 июня в возрасте 74 лет.

«Тюменская областная Дума сообщила, что сегодня, 28 июня 2022 года на 75-м году жизни скоропостижно скончался председатель Сергей Евгеньевич Корепанов», — сообщили в информационном центре Тюменской области.

Сергей Корепанов возглавлял Тюменскую областную Думу с 1998 года.

Экс-начальника ГИБДД по Тюменской области отправили в тюрьму на 4,5 года

Сегодня в областной столице вынесли решение по делу бывшего начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Перед заседанием подсудимый рассказал «Нашему городу» о своем намерении подавать апелляцию.

В результате, за взяточничество и торговлю водительскими правами Александра Селюнина отправили на 4,5 года в колонию общего режима. Его адвокат планирует обсудить наказание.

«Могло быть и лучше, и хуже. Он ответил, что будет подавать апелляцию — поймите, у него тоже эмоции. Может, он посчитал, что наказание будет строже, поэтому собирался обжаловать. Нам это нужно обсуждать. Свою вину подсудимый признал, это факт известный», — рассказал адвокат Артур Абамеликов.

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