Скончался Сергей Корепанов, концерт «Иванушки International», приговор Селюнину

Концерт «Иванушки International» пройдет у Драмтеатра
В июле в областной столице состоится выступление группы «Иванушки International». Концерт организуют 11 июля на площади 400-летия Тюмени. Мероприятие пройдет с 13:00 до 20:00 часов.
Стоит отметить, что выступление проводит сеть ресторанов «МаксиМ», которой в 2022 году исполняется 30 лет. На месте будут размещены точки с разнообразной уличной едой, которую тюменцы смогут попробовать.
«Вас ожидает: мероприятия под открытым небом, тематические развлекательные зоны по возрастам, различные food-зоны», — сообщают организаторы.
В 25-летие компании в областной столице также было организовано праздничное мероприятие. На улицах города разбили несколько специальных зон.
Умер председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов
Сегодня стало известно о смерти Сергея Корепанова. Он скончался 28 июня в возрасте 74 лет.
«Тюменская областная Дума сообщила, что сегодня, 28 июня 2022 года на 75-м году жизни скоропостижно скончался председатель Сергей Евгеньевич Корепанов», — сообщили в информационном центре Тюменской области.
Сергей Корепанов возглавлял Тюменскую областную Думу с 1998 года.
Экс-начальника ГИБДД по Тюменской области отправили в тюрьму на 4,5 года
Сегодня в областной столице вынесли решение по делу бывшего начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Перед заседанием подсудимый рассказал «Нашему городу» о своем намерении подавать апелляцию.
В результате, за взяточничество и торговлю водительскими правами Александра Селюнина отправили на 4,5 года в колонию общего режима. Его адвокат планирует обсудить наказание.
«Могло быть и лучше, и хуже. Он ответил, что будет подавать апелляцию — поймите, у него тоже эмоции. Может, он посчитал, что наказание будет строже, поэтому собирался обжаловать. Нам это нужно обсуждать. Свою вину подсудимый признал, это факт известный», — рассказал адвокат Артур Абамеликов.