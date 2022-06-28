Сбер проверит готовность инкассаторов и охранников на соревнованиях в Нижнем Тагиле

«Это уже двенадцатое в истории Сбера многоборье служб инкассации и охраны, и в пятый раз соревнования проходят на площадке Уральского банка в Нижнем Тагиле. Во многом эти состязания уникальны и являются одними из крупнейших в России. Для нас это очень яркое и мотивирующее событие, позволяющее показать высокий профессиональный уровень сотрудников данных подразделений. Они демонстрируют не просто свою силу и выносливость, но и сплочённость едиными ценностями. Своим личным примером и ответственным отношением к делу они каждый день 24/7 убеждают наших клиентов, что Сбер — это всегда территория доверия и надёжности», сказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.