На разработку проекта для строительства тоннеля в Тюмени потратят 44 миллиона рублей

ПИИ «Тюменьдорпоект» работает на рынке с марта 2006 года. С апреля 2017 года генеральным директором является Роман Мещеряков. По данным ФНС, в компании трудятся 106 человек. По итогам 2021 года, убыток составил 11,2 млн рублей (в 2020 чистая прибыль достигала 1,1 млн рублей), выручка упала на 12% — со 155,7 млн до 137,2 млн рублей.