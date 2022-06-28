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На разработку проекта для строительства тоннеля в Тюмени потратят 44 миллиона рублей

28 июня 03:55
Фото: 1Mi
Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется разработкой проектной документации для строительства автомобильного тоннеля в районе улиц Первомайской и Калинина. Победителем аукциона, итоги которого подвели 22 июня, стал проектно-изыскательный институт «Тюменьдорпроект».
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Тюмень

Компания предложила самую низкую цену за свои услуги — 44,13 млн рублей. Два других участника тендера предлагали заключить контракт за 52,28 и 62,89 млн рублей соответственно. Изначально заявленная стоимость контракта на разработку проектных документов составляла 68 миллионов рублей.

Согласно документам тендера, подрядной организации необходимо подготовить проектную документацию в срок до 1 ноября 2023 года.

ПИИ «Тюменьдорпоект» работает на рынке с марта 2006 года. С апреля 2017 года генеральным директором является Роман Мещеряков. По данным ФНС, в компании трудятся 106 человек. По итогам 2021 года, убыток составил 11,2 млн рублей (в 2020 чистая прибыль достигала 1,1 млн рублей), выручка упала на 12% — со 155,7 млн до 137,2 млн рублей.

Напомним, изначально на разработку проектной документации для первого в Тюмени тоннеля городские власти из бюджета выделяли 67,89 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени объявлен аукцион по поиску подрядной организации по разработке проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия — здания музея «Городской Думы» и «Дома мещанина И. П. Нечаева».

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