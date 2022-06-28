Губернатор Ямала вручил гранты на создание и модернизацию молодежных пространств

В Салехарде прошла очная защита работ конкурса на модернизацию и создание молодежных пространств. Появление нового гранта инициировал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Работы конкурса, который впервые проходит в округе, делятся по двум направлениям: молодежные пространства и добровольческие центры. Участники с успешными кейсами могут получить финансовую поддержку на реновацию существующей инфраструктуры или создание новых креативных пространств. Общий грантовый фонд составил 90 миллионов рублей.
По результатам конкурса грантовую поддержку получили Шурышкарский район, Салехард, Ноябрьск, Губкинский, Ямальский район, Новый Уренгой, Ноябрьск, Пуровский и Приуральский районы, а также Лабытнанги, Надымский район и Муравленко.
Максимальная грантовая поддержка в размере 14 миллионов рублей будет направлена в Шурышкарский район, где проживает порядка 2,5 тысяч молодых людей. Однако в настоящее время в районе отсутствует пространство для молодежи. Денежная поддержка пойдет на капремонт здания. Будут оборудованы медиацентр, творческие мастерские и киберпространство, закуплены аудио-, видео- и компьютерная техника, мебель и оборудование.
«Грант на развитие молодежных пространств — это хороший шаг вперед. Уверен, что по итогам мы действительно увидим хорошую динамику. Подобный конкурс будет ежегодным, призываю всех, в том числе руководителей молодежного направления, еще шире смотреть предмет, создавать комбинированные пространства, чтобы мы достигали главного — появления в удобном месте притягательной точки для нашей молодежи»,отметил глава ЯНАО, который в прошлом году во время фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму договорился с молодежью о таком виде поддержки.
К слову, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов возглавляет комиссию Госсовета по молодежной политике. То есть самые значимые и интересные проекты, реализованные в ЯНАО, впоследствии могут быть предложены для реализации в других субъектах Российской Федерации.