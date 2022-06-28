Губернатор Ямала вручил гранты на создание и модернизацию молодежных пространств

«Грант на развитие молодежных пространств — это хороший шаг вперед. Уверен, что по итогам мы действительно увидим хорошую динамику. Подобный конкурс будет ежегодным, призываю всех, в том числе руководителей молодежного направления, еще шире смотреть предмет, создавать комбинированные пространства, чтобы мы достигали главного — появления в удобном месте притягательной точки для нашей молодежи»,отметил глава ЯНАО, который в прошлом году во время фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму договорился с молодежью о таком виде поддержки.