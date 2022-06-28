Губернатор Волгоградской области Бочаров окажет помощь в восстановлении района ЛНР

После подписания соглашения о сотрудничестве с руководством республики Бочаров встретился с активом района. В частности, речь шла, о первоочередных задачах, которые предстоит выполнить: о проведении уборочной страды, о детской летней оздоровительной кампании, а также о подготовке к новому учебного году и к отопительному сезону. Кроме того, обсудили, как выстроить эффективную работу с ветеранскими, а также другими общественными организациями. Об этом пишет gorvesti.ru.