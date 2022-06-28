Губернатор Волгоградской области Бочаров окажет помощь в восстановлении района ЛНР

После подписания соглашения о сотрудничестве с руководством республики Бочаров встретился с активом района. В частности, речь шла, о первоочередных задачах, которые предстоит выполнить: о проведении уборочной страды, о детской летней оздоровительной кампании, а также о подготовке к новому учебного году и к отопительному сезону. Кроме того, обсудили, как выстроить эффективную работу с ветеранскими, а также другими общественными организациями. Об этом пишет gorvesti.ru.
В ходе рабочей поездки Бочаров возложил цветы к обелиску Героям Великой Отечественной войны и к монументу защитникам Луганской народной республики “Они отстояли Родину”.
“Проведена серьезная подготовительная работа для участия региона в восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях, - отметил Бочаров. - Мы договорились, что в ближайшее время сформируем медицинские поезда, которые будут направлены непосредственно в район вместе с нашими специалистами. Кроме того, мы планируем оказывать помощь по лечению особо тяжелых случаев заболеваний, а также детей в волгоградских клиниках”.
Начиная с 2014 года Волгоградская область накопила достаточный опыт, чтобы выполнить все поставленные задачи в регионе: построено и отремонтировано 3,2 тыс. км дорог, 67 детских садов, сданы в эксплуатацию 6 новых школ, а также отремонтировано 600 учреждений здравоохранения. Также реализовано более 1,5 тыс. проектов благоустройства.
Намеченные планы были обеспечены полным финансированием из бюджетов всех уровней. Кроме того, сельские поселения и районы Волгоградской области каждый год получают новые трактора, пожарные машины, цистерны, иной спецтранспорт для решения вопросов локального значения.
Волгоградские дорожники и строители уже начали восстанавливать дороги и социальные объекты ЛНР. Для этих целей в Станично-Луганский район уже направлено более 80 тонн гуманитарного груза, а также стройматериалы и необходимая техника.
Напомним, что Станично-Луганский район перешел под контроль ЛНР в феврале нынешнего года после освобождения в ходе специальной военной операции. Кстати, Волгоградская область будет восстанавливать не самую разрушенную территорию, но реконструкции требуют многие социальные и другие объекты, разрушенные в результате обстрелов ВСУ.