Губернатор Тюменской области выразил соболезнования родным Сергея Корепанова

«До последнего дня он оставался в эпицентре событий, происходящих в Тюменской области, Югре и на Ямале. Всю энергию, силы и знания отдавал поступательному развитию нашего большого сибирского края. Трудолюбие, организаторский талант, умение слушать и слышать людей, желание как можно больше пользы принести родной стране»,сообщил губернатор Тюменской области.