nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор Тюменской области выразил соболезнования родным Сергея Корепанова

28 июня 13:00
Фото: Оперштаб
Губернатор Тюменской области в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью председателя Тюменской областной Думы. Он отметил, что Сергей Корепанов отличался трудолюбием и организаторскими талантами.

Он скончался сегодня в Тюмени.

«До последнего дня он оставался в эпицентре событий, происходящих в Тюменской области, Югре и на Ямале. Всю энергию, силы и знания отдавал поступательному развитию нашего большого сибирского края. Трудолюбие, организаторский талант, умение слушать и слышать людей, желание как можно больше пользы принести родной стране»,сообщил губернатор Тюменской области.

Ранее соболезнования близким Сергея Корепанова принёс Владимир Пискайкин. Причиной смерти председателя облдумы мог стать инсульт.

Материалы по теме
В Тюмени скончался председатель областной Думы Сергей Корепанов
#Новости#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25