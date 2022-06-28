Дожди и пасмурную погоду обещают синоптики во вторник в Тюмени

За сутки выпадет до 2 мм осадков, скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в городе не превысит + 12 градусов, влажность около 80%. Атмосферное давление ниже нормы.
В среду потепления не ожидается. Температура воздуха снизится до + 10 градусов, до 14:00 выпадет 2 мм осадков. Скорость ветра усилится до 4-8 метров в секунду, влажность 90%.
Потепление ожидается в четверг, большую часть дня в Тюмени будет ясная погода. Осадков не ожидается, скорость ветра снизится до 3-6 метров в секунду. Воздух в Тюмени прогреется до + 18 градусов.
До конца недели возможен небольшой дождь. Тюменцев ожидает переменная облачность.