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Дожди и пасмурную погоду обещают синоптики во вторник в Тюмени

28 июня 01:03
Фото: 1Mi
Во вторник синоптики обещают в областной столице дожди и пасмурную погоду, сообщает Гисметео.

За сутки выпадет до 2 мм осадков, скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в городе не превысит + 12 градусов, влажность около 80%. Атмосферное давление ниже нормы.

В среду потепления не ожидается. Температура воздуха снизится до + 10 градусов, до 14:00 выпадет 2 мм осадков. Скорость ветра усилится до 4-8 метров в секунду, влажность 90%.

Потепление ожидается в четверг, большую часть дня в Тюмени будет ясная погода. Осадков не ожидается, скорость ветра снизится до 3-6 метров в секунду. Воздух в Тюмени прогреется до + 18 градусов.

До конца недели возможен небольшой дождь. Тюменцев ожидает переменная облачность.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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