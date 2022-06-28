Бывший защитник «Рубина» Егор Кунгурцев перешёл в казахстанский «Кулагер»

В прошлом сезоне 25-летний Кунгурцев сначала защищал цвета «Рубина», а после перешёл в стан пензенского «Дизеля». За тюменский коллектив Егор играл с 2017 года. В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) он также выступал за «Спутник» из Нижнего Тагила. Всего на счету Кунгурцева 295 поединков во втором по силе хоккейном дивизионе страны.