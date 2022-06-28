Бывший защитник «Рубина» Егор Кунгурцев перешёл в казахстанский «Кулагер»

Защитник перешёл в хоккейный клуб «Кулагер» из Петропавловска. По результатам регулярного сезона-2021/22 коллектив набрал 55 очков и занял седьмое место в чемпионате Казахстана. В лучших БК страны (по версии портала Bookmaker Ratings) можно будет посмотреть трансляции матчей этого турнира и узнать о результатах.
В прошлом сезоне 25-летний Кунгурцев сначала защищал цвета «Рубина», а после перешёл в стан пензенского «Дизеля». За тюменский коллектив Егор играл с 2017 года. В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) он также выступал за «Спутник» из Нижнего Тагила. Всего на счету Кунгурцева 295 поединков во втором по силе хоккейном дивизионе страны.
Напомним, что тюменский «Рубин» по результатам завершившегося сезона стал чемпионом ВХЛ и завоевал Кубок Петрова.
К следующему сезону, который стартует в сентябре, «Рубин» подойдёт с обновлённым составом. Коллектив уже пополнили Денис Дюрягин, Илья Кляузов, Артём Рожковский. 7 июля начнутся сборы «Рубина», перед которыми вся команда пройдёт углублённое медобследование. Клуб намерен поучаствовать в двух предсезонных турнирах в Альметьевске и Тюмени.