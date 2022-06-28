Безработные тюменцы могут бесплатно пройти профессиональное обучение

Безработные тюменцы могут бесплатно обучиться на курсах профмастерства по специальностям: делопроизводитель, электромонтер, специалист по кадрам, мастер маникюра и специалист по закупкам. Подробно о мере поддержке рассказали в департаменте труда и занятости населения.

Этой услугой также могут воспользоваться граждане, вынужденно покинувшие территорию ЛНР, ДНР и Украины. Двое уже обучаются на курсах «Специалист по маникюру» и «Специалист по закупкам». В настоящее время формируются учебные группы по профессиям делопроизводитель, электромонтер, специалист по кадрам и другим. К обучению приступят еще 10 соотечественников. Профессиональное обучение по направлению органов службы занятости организуется в соответствии с перечнем востребованных на рынке труда профессий, который в настоящее время содержит более 200 позиций. Чтобы получить направление на обучение, необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения Тюменской области в целях поиска подходящей работы на портале «Работа России». После регистрации на личном приеме подать заявление на профессиональное обучение. Срок профессионального обучения составляет не более 2 месяцев. В период прохождения обучения осуществляется выплата стипендии в размере минимальной заработной платы, установленной в Тюменской области. Получить подробную консультацию можно в центре занятости населения Тюменской области и его отделениях. Напомним, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» можно бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование по востребованным на рынке труда профессиям. Мероприятия по обучению направлены на дальнейшее трудоустройство, открытие собственного дела, продвижение по карьерной лестнице или сохранение занятости участников проекта.