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Жители Тобольска встревожены надписью «Холерный госпиталь» на ОБ № 3

27 июня 08:07
Фото: 1Mi
В соцсетях жители Тобольска рассказали, что увидели на дверях Областной больницы № 3 объявление с текстом «холерный госпиталь». Они начали волноваться, что в городе вспышка инфекции. Однако «Наш Город» выяснил, что надпись разместили в рамках учебно-тренировочных занятий.

«Жители Тобольска, кто знает, что это за холера новая? У меня там очень дорогой для меня человек работает, мало ли воздушно-капельным путём переходит. Я за него переживаю. Кто что знает, что за холерный госпиталь? Адрес — Красноармейская, 6», — написали горожане в соцсетях.

Но волноваться не стоит. ОБ № 3 не переквалифицировали в холерный госпиталь. Надпись появилась после учений в больнице, которые проходили в прошлый четверг. Об этом «Нашему Городу» рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Данная надпись была в рамках учебно-тренировочных занятий (санитарно-противоэпидические мероприятия) и проведения аудита в ОБ № 3 (Тобольск) по оказанию помощи при особо опасной инфекции»,уточнили в ведомстве.

Холера — это инфекционная болезнь, поражающая ЖКТ. Она передается через воду, пищу и при контакте с бытовыми предметами зараженного. Тяжелые симптомы обнаруживаются у 1 из 10 инфицированных. К счастью, в России за 2022 год случаев заболевания не выявлено.

Роспотребнадзор проводит работу по недопущению завоза опасной инфекции в страну. Специалисты отбирают пробы на вирусологические, микробиологические и санитарно-химические показатели.

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#Новости#Больница#Учения#Врачи#Тобольск#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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