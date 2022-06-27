Жители Тобольска встревожены надписью «Холерный госпиталь» на ОБ № 3

«Жители Тобольска, кто знает, что это за холера новая? У меня там очень дорогой для меня человек работает, мало ли воздушно-капельным путём переходит. Я за него переживаю. Кто что знает, что за холерный госпиталь? Адрес — Красноармейская, 6», — написали горожане в соцсетях.
Но волноваться не стоит. ОБ № 3 не переквалифицировали в холерный госпиталь. Надпись появилась после учений в больнице, которые проходили в прошлый четверг. Об этом «Нашему Городу» рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
«Данная надпись была в рамках учебно-тренировочных занятий (санитарно-противоэпидические мероприятия) и проведения аудита в ОБ № 3 (Тобольск) по оказанию помощи при особо опасной инфекции»,уточнили в ведомстве.
Холера — это инфекционная болезнь, поражающая ЖКТ. Она передается через воду, пищу и при контакте с бытовыми предметами зараженного. Тяжелые симптомы обнаруживаются у 1 из 10 инфицированных. К счастью, в России за 2022 год случаев заболевания не выявлено.
Роспотребнадзор проводит работу по недопущению завоза опасной инфекции в страну. Специалисты отбирают пробы на вирусологические, микробиологические и санитарно-химические показатели.