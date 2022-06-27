Жители Тобольска встревожены надписью «Холерный госпиталь» на ОБ № 3

«Жители Тобольска, кто знает, что это за холера новая? У меня там очень дорогой для меня человек работает, мало ли воздушно-капельным путём переходит. Я за него переживаю. Кто что знает, что за холерный госпиталь? Адрес — Красноармейская, 6», — написали горожане в соцсетях.