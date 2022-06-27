В Тюменской области из пожаров спасли 2 человек

По данным ведомства, пожарные и спасатели двадцать семь раз выезжали на оказание помощи населению, а также спасли двух человек.
Еще 43 раза пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, что накануне спасатели МЧС работали на трассе Тюмень — Курган, где в пяти километров от села Исетское загорелся автобус с пассажирами. К счастью, в происшествии никто не пострадал, а 22 пассажиров автобуса были отправлены в село Исетское на попутных автомобилях. При этом транспортное средство полностью сгорело.