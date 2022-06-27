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В Тюменской области из пожаров спасли 2 человек

27 июня 04:39
Фото: 1Mi
На минувшей недели в Тюменской области произошло 365 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС. Стоит отметить, что неделей ранее в регионе было зарегистрировано 328 техногенных пожаров.

По данным ведомства, пожарные и спасатели двадцать семь раз выезжали на оказание помощи населению, а также спасли двух человек.

Еще 43 раза пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что накануне спасатели МЧС работали на трассе Тюмень — Курган, где в пяти километров от села Исетское загорелся автобус с пассажирами. К счастью, в происшествии никто не пострадал, а 22 пассажиров автобуса были отправлены в село Исетское на попутных автомобилях. При этом транспортное средство полностью сгорело.

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#Новости#Пожары#Юлия Николаева#Происшествия
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