В Тюменской области из пожаров спасли 2 человек

Напомним, что накануне спасатели МЧС работали на трассе Тюмень — Курган, где в пяти километров от села Исетское загорелся автобус с пассажирами. К счастью, в происшествии никто не пострадал, а 22 пассажиров автобуса были отправлены в село Исетское на попутных автомобилях. При этом транспортное средство полностью сгорело.