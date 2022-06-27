В Тюмени всю неделю будут идти дожди

Во вторник и среду осадки продолжатся, похолодает до + 11 + 13 в дневные часы и + 7 + 8 ночью. В четверг, 30 июня, синоптики обещают тюменцам переменную облачность. Температура воздуха в этот день составит + 8 + 9 в ночные часы и до + 14 + 15 в светлое время суток.