В Тюмени всю неделю будут идти дожди

В течение дня вероятны небольшие дожди, северо-западный ветер со скоростью до 4,8 метров в секунду.
Во вторник и среду осадки продолжатся, похолодает до + 11 + 13 в дневные часы и + 7 + 8 ночью. В четверг, 30 июня, синоптики обещают тюменцам переменную облачность. Температура воздуха в этот день составит + 8 + 9 в ночные часы и до + 14 + 15 в светлое время суток.
В первый день второго месяца лета, в пятницу, дожди вновь вернутся в областную столицу. Ночью столбики термометров покажут + 9 + 10, днем максимальная температура воздуха составит + 14 + 15. Аналогичная погода ожидается и в субботу — дожди и + 11 + 14.
В воскресенье, 3 июля, потеплеет — в темное время суток термометры покажут + 11 + 14, к полудню воздух погреется до + 18 + 19. Осадки в этот день маловероятны.