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В Тюмени всю неделю будут идти дожди

27 июня 02:06
Фото: 1Mi
На тюменскую землю пришли похолодание и дожди. По прогнозам синоптиков, в течение предстоящих семи дней столбики термометров выше + 13 + 15 не поднимутся. Потеплеет лишь в воскресенье. В понедельник, 27 июня, в ночное время суток температура воздуха составит + 8 + 9, днем + 12 + 15.

В течение дня вероятны небольшие дожди, северо-западный ветер со скоростью до 4,8 метров в секунду.

Во вторник и среду осадки продолжатся, похолодает до + 11 + 13 в дневные часы и + 7 + 8 ночью. В четверг, 30 июня, синоптики обещают тюменцам переменную облачность. Температура воздуха в этот день составит + 8 + 9 в ночные часы и до + 14 + 15 в светлое время суток.

В первый день второго месяца лета, в пятницу, дожди вновь вернутся в областную столицу. Ночью столбики термометров покажут + 9 + 10, днем максимальная температура воздуха составит + 14 + 15. Аналогичная погода ожидается и в субботу — дожди и + 11 + 14.

В воскресенье, 3 июля, потеплеет — в темное время суток термометры покажут + 11 + 14, к полудню воздух погреется до + 18 + 19. Осадки в этот день маловероятны.

#Новости#Погода в Тюмени#Валентина Бурнашева#Общество
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