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В Тюмени на улице Монтажников инспекторы выявили девушку с признаками опьянения

27 июня 14:09
Фото: ГИБДД
В Тюмени 27 июня утром на улице Монтажников прошла «сплошная проверка» водителей, сообщают в ГИБДД. Трое тюменцев были привлечены к ответственности из-за тонировки машин.

В ходе проверки инспекторы остановили девушку с признаками опьянения. Она выпила за день до поездки.

«Признаки опьянения автоинспекторы выявили у 26-летней автомобилистки на «Тойоте», в наркологическом диспансере при освидетельствовании результат составил допустимую норму 0,11 мг спиртного на литр выдыхаемого воздуха. Девушка пояснила, что употребляла алкоголь за день до поездки»,сообщили в ведомстве.

Двое тюменцев заплатят штраф за нарушение правил перевозки детей. Грубых нарушений ПДД не выявлено.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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