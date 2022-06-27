В Тюмени на улице Монтажников инспекторы выявили девушку с признаками опьянения

«Признаки опьянения автоинспекторы выявили у 26-летней автомобилистки на «Тойоте», в наркологическом диспансере при освидетельствовании результат составил допустимую норму 0,11 мг спиртного на литр выдыхаемого воздуха. Девушка пояснила, что употребляла алкоголь за день до поездки»,сообщили в ведомстве.