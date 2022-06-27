В Тюмени будут судить директора базы отдыха «Пруд Лесной» из-за гибели 2 людей

Трагедия произошла еще прошлым летом, 16 июня 2021 года, на территории базы отдыха «Пруд Лесной». В этот день в водоеме утонули двое отдыхающих, один из которых был несовершеннолетним. Следствие считает, что несчастный случай произошел из-за нехватки спасателей на базе отдыха.
«По версии следствия, директор базы отдыха „Пруд Лесной“ в г. Тюмени, где отдыхает большое количество людей, не исполнил обязанность по соблюдению правил охраны жизни людей на водных объектах, не обеспечил достаточное количество спасателей на берегу, нарушил требования законодательства о защите прав потребителей, в результате чего 16.06.2021 в водоеме на базе отдыха утонули двое отдыхающих, в том числе несовершеннолетний», отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
В отношении генерального директора базы отдыха было возбуждено уголовное дело. На время следствия мужчина был помещен под домашний ареста, а также был наложен арест на имущество коммерческой организации на сумму более 9 млн рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
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