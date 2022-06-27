В Тюмени будут судить директора базы отдыха «Пруд Лесной» из-за гибели 2 людей

«По версии следствия, директор базы отдыха „Пруд Лесной“ в г. Тюмени, где отдыхает большое количество людей, не исполнил обязанность по соблюдению правил охраны жизни людей на водных объектах, не обеспечил достаточное количество спасателей на берегу, нарушил требования законодательства о защите прав потребителей, в результате чего 16.06.2021 в водоеме на базе отдыха утонули двое отдыхающих, в том числе несовершеннолетний», отметили в пресс-службе областной прокуратуры.