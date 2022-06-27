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В Тюмени будут судить директора базы отдыха «Пруд Лесной» из-за гибели 2 людей

27 июня 06:48
Фото: 1Mi
В Тюмени завершили расследование уголовного дела по факту гибели двух людей в «Пруду Лесном». Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В преступлении подозревается генеральный директор базы отдыха.
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Суд

Трагедия произошла еще прошлым летом, 16 июня 2021 года, на территории базы отдыха «Пруд Лесной». В этот день в водоеме утонули двое отдыхающих, один из которых был несовершеннолетним. Следствие считает, что несчастный случай произошел из-за нехватки спасателей на базе отдыха.

«По версии следствия, директор базы отдыха „Пруд Лесной“ в г. Тюмени, где отдыхает большое количество людей, не исполнил обязанность по соблюдению правил охраны жизни людей на водных объектах, не обеспечил достаточное количество спасателей на берегу, нарушил требования законодательства о защите прав потребителей, в результате чего 16.06.2021 в водоеме на базе отдыха утонули двое отдыхающих, в том числе несовершеннолетний», отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении генерального директора базы отдыха было возбуждено уголовное дело. На время следствия мужчина был помещен под домашний ареста, а также был наложен арест на имущество коммерческой организации на сумму более 9 млн рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш город» писал, что в Тобольском районе мужчина, который рыбачил на реке Иртыш, запутался в сетях и утонул. Его тело обнаружили местные жители. Тело погибшего было найдено во вторник, 22 июня.

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