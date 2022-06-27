В селе Каменка под Тюменью горел частный дом

В ведомстве рассказали, что огнеборцам удалось не допустить переход огня на другие объекты. Ведь к моменту их прибытия огонь успел захватить надворные постройки и жилой дом. К счастью, во время пожара погибших и пострадавших обнаружено не было.
«В тушении пожара было задействовано 6 единиц техники, а также более 13 человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются», рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени горела квартира в доме, расположенном в «Новином квартале», на 14-м этаже. Огонь быстро был локализован, на месте работали 17 сотрудников МЧС.